Çocuğum hangi okula gidecek, hangi okula düşüyor? İlkokul ve ortaokul (1. ve 5. sınıf) e-Okul kayıt sorgulama

2021-2022 eğitim öğretim yılı başlarken, ağustos ayı içinde yapılması planlanan okul kayıt işlemlerine dair araştırmalar hızlandı. Okul öncesi ve birinci sınıflar okula uyum haftası kapsamında eğitime diğer sınıflardan bir hafta erken başlayacak. Bu nedenle kayıt işlemleri için sabırsızlanan veliler, "Çocuğum hangi okula gidecek, hangi okula düşüyor?" diye araştırıyor. Adrese dayalı okul kayıtları için 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin velileri ilkokul ve ortaokul kayıt sorgulama ekranı hakkında inceleme yapıyor. E-Okul kayıt sorgulama ekranı ve kayıt tarihleri haberimizde.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA KAYITLI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Mecburi ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 çocuk, 1. sınıfa; 1 milyon 308 bin 352 öğrenci de 5. sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-kayıt işlemi tamamlandı. MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapıldığını bildirdi.