DGS 1 ham puan kaç net yapar? 2021 DGS’de 1 ham puan için kaç net gerekir, DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Üniversitelerin ön lisans programından ya da meslek yüksekokullarından mezun olanlar, öğrenimlerini dört yıla tamamlamak üzere DGS'ye girdi. Sınav sonuçlarına bugün ulaşan adayların sınava ilişkin araştırmaları sürerken, 2021 DGS 1 ham puan kaç net yapar sorusu gündeme geliyor. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü DGS'de 1 ham puan için kaç net gerekir, kaç net kaç puan yapar? İşte konuya ilişkin merak edilenler ve DGS puan hesaplama işlemi.

DGS 1 HAM PUAN KAÇ NET YAPAR?

DGS sınavında Sayısal bölümden 20 net elde edebilmek için Matematik'ten 20, Türkçe'den en az 1 net yapılması gerekmektedir. Sözel bölümden 20 net elde edebilmek için Matematik'ten 1, Türkçe'den 20 net gerekir. Eşit Ağırlık'ta ise her iki bölümden 10'ar net yapılması gerekir. Buna göre 1 ham puan 1 nete karşılık gelmektedir.