DGS 1 ham puan kaç net yapar? 2021 DGS’de 1 ham puan için kaç net gerekir, DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Üniversitelerin ön lisans programından ya da meslek yüksekokullarından mezun olanlar, öğrenimlerini dört yıla tamamlamak üzere DGS'ye girdi. Sınav sonuçlarına bugün ulaşan adayların sınava ilişkin araştırmaları sürerken, 2021 DGS 1 ham puan kaç net yapar sorusu gündeme geliyor. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü DGS'de 1 ham puan için kaç net gerekir, kaç net kaç puan yapar? İşte konuya ilişkin merak edilenler ve DGS puan hesaplama işlemi.
DGS 1 HAM PUAN KAÇ NET YAPAR?
DGS sınavında Sayısal bölümden 20 net elde edebilmek için Matematik'ten 20, Türkçe'den en az 1 net yapılması gerekmektedir. Sözel bölümden 20 net elde edebilmek için Matematik'ten 1, Türkçe'den 20 net gerekir. Eşit Ağırlık'ta ise her iki bölümden 10'ar net yapılması gerekir. Buna göre 1 ham puan 1 nete karşılık gelmektedir.
DGS 1 NET KURALI NEDİR?
Geçtiğimiz senelerde DGS'de 0.5 kuralı uygulanmaktaydı. Bu yıl bu kuralın kaldırıldığı, 1 net kuralının uygulanacağı duyuruldu. Buna göre, öğrencilerin her iki bölümden de -hem sözel hem de sayısal bölümden- en az 1 ham puan yani 1 net yapmaları gerekmektedir. Aksi halde adayların sınavı hesaplanmamaktadır.
DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.
Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.