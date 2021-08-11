DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümlerin listesi | 2021 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır?

Merakla beklenen 2021 DGS sonuçları açıklandı. Adaylar, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümler hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. ÖSYM tarafından DGS ile geçiş yapılacak 4 yıllık bölümler hakkında bilgi verildi. Peki, DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? İşte, DGS ile geçiş yapılacak bölümlerin tamamı
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
DGS sonuçları ile geçiş yapılacak bölümleri öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız gerekmektedir.
DGS İLE GEÇİŞ YAPILACAK BÖLÜMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ