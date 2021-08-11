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Haberler Eğitim Haberleri DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümlerin listesi | 2021 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır?
Giriş Tarihi: 11.8.2021 16:40 Son Güncelleme: 11.8.2021 16:41

DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümlerin listesi | 2021 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır?

DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümlerin listesi | 2021 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçları açıklandı. Bu noktada, DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümler de merak konusu oldu. Bilindiği üzere, DGS ile 2 yıllık ön lisans bölümleri 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlanıyor. Peki, DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabilir? İşte, 2021 DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümlerin listesi

Merakla beklenen 2021 DGS sonuçları açıklandı. Adaylar, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümler hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. ÖSYM tarafından DGS ile geçiş yapılacak 4 yıllık bölümler hakkında bilgi verildi. Peki, DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? İşte, DGS ile geçiş yapılacak bölümlerin tamamı

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILACAK BÖLÜMLER LİSTESİ

DGS sonuçları ile geçiş yapılacak bölümleri öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız gerekmektedir.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILACAK BÖLÜMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümlerin listesi | 2021 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır?
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