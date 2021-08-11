Giriş Tarihi: 11.8.2021 16:40 Son Güncelleme: 11.8.2021 16:41

DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümlerin listesi | 2021 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçları açıklandı. Bu noktada, DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümler de merak konusu oldu. Bilindiği üzere, DGS ile 2 yıllık ön lisans bölümleri 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlanıyor. Peki, DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabilir? İşte, 2021 DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümlerin listesi

Merakla beklenen 2021 DGS sonuçları açıklandı. Adaylar, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümler hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. ÖSYM tarafından DGS ile geçiş yapılacak 4 yıllık bölümler hakkında bilgi verildi. Peki, DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? İşte, DGS ile geçiş yapılacak bölümlerin tamamı

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.