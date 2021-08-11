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Haberler Eğitim Haberleri DGS bankacılık taban puanları: DGS 4 yıllık finans ve bankacılık bölümü taban puanları, kontenjanları 2021
Giriş Tarihi: 11.8.2021 15:09

DGS bankacılık taban puanları: DGS 4 yıllık finans ve bankacılık bölümü taban puanları, kontenjanları 2021

DGS bankacılık taban puanları: DGS 4 yıllık finans ve bankacılık bölümü taban puanları, kontenjanları 2021

DGS sonuçlarının erişime açılmasının ardından gözler tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise taban puanları büyük merak konusu oldu. DGS bankacılık ve sigortacılık taban puanları da bu noktada araştırılmaya başladı. 2021 DGS bankacılık ve sigortacılık taban puanları hakkında ayrıntılı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bankacılık taban puanları…

DGS 2021 sınav sonuçları bugün itibarıyla erişime açıldı. 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan binlerce aday, DGS'den aldığı puana göre eğitimini 4 yıllık lisans öğrenimi ile tamamlayacak. Bu doğrultuda merak edilen konuların başında bölümlerin ve üniversitelerin taban puanları geliyor. İşte DGS bankacılık taban puanları 2021…

DGS BANKACILIK TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE/
YO.		 BÖLÜM PUAN TÜRÜ KONT. YER. TABAN PUAN TAVAN PUAN
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Ticari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (Ücretli) EA 3 0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) EA 1 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (Burslu) EA 1 1 242,50545 242,50545
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 4 4 238,44514 249,32472
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Finans ve Bankacılık EA 4 4 236,18743 243,97622
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (Burslu) EA 1 1 236,09714 236,09714
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (Burslu) EA 1 1 230,62669 230,62669
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Ticari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (Burslu) EA 1 1 230,09158 230,09158
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) EA 3 3 224,64944 234,65051
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık EA 5 5 224,03030 230,37699
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 5 5 223,95175 231,56704
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 7 7 221,71172 249,11938
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 6 6 220,98379 238,92512
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 6 6 220,77576 249,47059
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 4 4 220,35342 225,35330
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 4 4 218,86449 234,69111
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İÖ) EA 4 4 217,14561 218,67545
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 4 4 216,87070 244,82134
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 5 5 216,55963 229,64738
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İÖ) EA 5 5 216,46326 223,62507
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 7 7 214,88301 229,16368
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 7 7 214,85618 221,19257
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık EA 4 4 214,70264 231,10201
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 8 8 214,08560 229,79443
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık EA 4 4 214,07083 237,23127
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 7 7 214,00125 233,86002
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 8 8 213,30285 236,02313
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 4 4 213,26075 233,92993
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık EA 5 5 212,97606 232,75298
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 6 6 212,06347 228,87002
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 4 4 212,00298 229,57088
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 5 5 211,44945 215,35652
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) EA 2 2 211,31980 216,01623
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık EA 6 6 211,08589 222,18793
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 5 5 210,90326 214,84862
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık EA 4 4 210,83932 214,31505
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İÖ) EA 6 6 210,75281 222,88676
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık EA 7 7 210,36560 221,85762
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık (İÖ) EA 3 3 210,17045 218,70890
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İÖ) EA 4 4 210,08551 217,38837
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) EA 3 3 209,07078 223,32777
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) EA 1 1 207,94705 207,94705
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA 4 4 206,82878 216,08187
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) EA 1 1 193,20922 193,20922
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DGS bankacılık taban puanları: DGS 4 yıllık finans ve bankacılık bölümü taban puanları, kontenjanları 2021
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