DGS bankacılık taban puanları: DGS 4 yıllık finans ve bankacılık bölümü taban puanları, kontenjanları 2021

DGS 2021 sınav sonuçları bugün itibarıyla erişime açıldı. 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan binlerce aday, DGS'den aldığı puana göre eğitimini 4 yıllık lisans öğrenimi ile tamamlayacak. Bu doğrultuda merak edilen konuların başında bölümlerin ve üniversitelerin taban puanları geliyor. İşte DGS bankacılık taban puanları 2021…
DGS BANKACILIK TABAN PUANLARI
|ÜNİVERSİTE ADI
|FAKÜLTE/
YO.
|BÖLÜM
|PUAN TÜRÜ
|KONT.
|YER.
|TABAN PUAN
|TAVAN PUAN
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)
|Ticari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık (Ücretli)
|EA
|3
|0
|—
|—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu)
|EA
|1
|0
|—
|—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık (Burslu)
|EA
|1
|1
|242,50545
|242,50545
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|4
|4
|238,44514
|249,32472
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
|Finans ve Bankacılık
|EA
|4
|4
|236,18743
|243,97622
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık (Burslu)
|EA
|1
|1
|236,09714
|236,09714
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık (Burslu)
|EA
|1
|1
|230,62669
|230,62669
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)
|Ticari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık (Burslu)
|EA
|1
|1
|230,09158
|230,09158
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|İşletme Fakültesi
|Finans ve Bankacılık (İngilizce)
|EA
|3
|3
|224,64944
|234,65051
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Finans ve Bankacılık
|EA
|5
|5
|224,03030
|230,37699
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi)
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|5
|5
|223,95175
|231,56704
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|7
|7
|221,71172
|249,11938
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|6
|6
|220,98379
|238,92512
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|6
|6
|220,77576
|249,47059
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|4
|4
|220,35342
|225,35330
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|4
|4
|218,86449
|234,69111
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık (İÖ)
|EA
|4
|4
|217,14561
|218,67545
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi)
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|4
|4
|216,87070
|244,82134
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|5
|5
|216,55963
|229,64738
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi)
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık (İÖ)
|EA
|5
|5
|216,46326
|223,62507
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|7
|7
|214,88301
|229,16368
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|7
|7
|214,85618
|221,19257
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Finans ve Bankacılık
|EA
|4
|4
|214,70264
|231,10201
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|8
|8
|214,08560
|229,79443
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Finans ve Bankacılık
|EA
|4
|4
|214,07083
|237,23127
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|7
|7
|214,00125
|233,86002
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|8
|8
|213,30285
|236,02313
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)
|Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|4
|4
|213,26075
|233,92993
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Finans ve Bankacılık
|EA
|5
|5
|212,97606
|232,75298
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|6
|6
|212,06347
|228,87002
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|4
|4
|212,00298
|229,57088
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|5
|5
|211,44945
|215,35652
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli)
|EA
|2
|2
|211,31980
|216,01623
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi)
|Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Finans ve Bankacılık
|EA
|6
|6
|211,08589
|222,18793
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|5
|5
|210,90326
|214,84862
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Finans ve Bankacılık
|EA
|4
|4
|210,83932
|214,31505
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık (İÖ)
|EA
|6
|6
|210,75281
|222,88676
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Finans ve Bankacılık
|EA
|7
|7
|210,36560
|221,85762
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Finans ve Bankacılık (İÖ)
|EA
|3
|3
|210,17045
|218,70890
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık (İÖ)
|EA
|4
|4
|210,08551
|217,38837
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli)
|EA
|3
|3
|209,07078
|223,32777
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli)
|EA
|1
|1
|207,94705
|207,94705
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|4
|4
|206,82878
|216,08187
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|İşletme ve Ekonomi Fakültesi
|Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu)
|EA
|1
|1
|193,20922
|193,20922