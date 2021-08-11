Giriş Tarihi: 11.8.2021 15:09

DGS bankacılık taban puanları: DGS 4 yıllık finans ve bankacılık bölümü taban puanları, kontenjanları 2021

DGS sonuçlarının erişime açılmasının ardından gözler tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise taban puanları büyük merak konusu oldu. DGS bankacılık ve sigortacılık taban puanları da bu noktada araştırılmaya başladı. 2021 DGS bankacılık ve sigortacılık taban puanları hakkında ayrıntılı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bankacılık taban puanları…

DGS 2021 sınav sonuçları bugün itibarıyla erişime açıldı. 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan binlerce aday, DGS'den aldığı puana göre eğitimini 4 yıllık lisans öğrenimi ile tamamlayacak. Bu doğrultuda merak edilen konuların başında bölümlerin ve üniversitelerin taban puanları geliyor. İşte DGS bankacılık taban puanları 2021…