DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2021 - DGS ile Çocuk Gelişimi bölümü kaç puan?

Ön lisans ve meslek yüksekokullarından mezun olan binlerce aday, lisans mezunu olabilmek için 11 Temmuz'da Dikey Geçiş Sınavı'na girdi. DGS sonuçları bugün açıklanırken sınav sonucunu görüntüleyen adaylar hedefledikleri bölümlerin puanları için araştırmalara başladı. Bu kapsamda, üniversitelerin DGS Çocuk Gelişimi taban puanları araştırılıyor. İşte Çocuk Gelişimi kontenjanları, puanları ve başarı sıralamaları.

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE/

YO. BÖLÜM PUAN TÜRÜ KONT. YER. TABAN PUAN TAVAN PUAN KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 279,92039 279,92039 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4 4 279,49664 298,90768 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 275,25042 275,25042 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4 4 275,11184 281,81755 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 274,96139 274,96139 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 273,17417 273,17417 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 272,48668 272,48668 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 5 5 268,90309 285,12950 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 5 5 267,55038 276,10987 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 3 3 267,09063 269,75804 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) EA 1 1 265,43819 265,43819 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 265,09580 265,09580 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4 4 264,72769 270,12104 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 263,57285 263,57285