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Giriş Tarihi: 11.8.2021 17:01 Son Güncelleme: 11.8.2021 17:01

DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2021 - DGS ile Çocuk Gelişimi bölümü kaç puan?

DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2021 - DGS ile Çocuk Gelişimi bölümü kaç puan?

DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar hedefledikleri bölümlerin taban puanları ve kontenjanları hakkında araştırmalara başladı. 11 Temmuz’da düzenlenen DGS sınavı sonuçları açıklandı. Bunun üzerine binlerce aday DGS Çocuk Gelişimi taban puanları kaç oldu diye araştırıyor. İşte 2021 DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

Ön lisans ve meslek yüksekokullarından mezun olan binlerce aday, lisans mezunu olabilmek için 11 Temmuz'da Dikey Geçiş Sınavı'na girdi. DGS sonuçları bugün açıklanırken sınav sonucunu görüntüleyen adaylar hedefledikleri bölümlerin puanları için araştırmalara başladı. Bu kapsamda, üniversitelerin DGS Çocuk Gelişimi taban puanları araştırılıyor. İşte Çocuk Gelişimi kontenjanları, puanları ve başarı sıralamaları.

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE/
YO.		 BÖLÜM PUAN TÜRÜ KONT. YER. TABAN PUAN TAVAN PUAN
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 279,92039 279,92039
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4 4 279,49664 298,90768
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 275,25042 275,25042
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4 4 275,11184 281,81755
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 274,96139 274,96139
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 273,17417 273,17417
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 272,48668 272,48668
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 5 5 268,90309 285,12950
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 5 5 267,55038 276,10987
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 3 3 267,09063 269,75804
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) EA 1 1 265,43819 265,43819
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 265,09580 265,09580
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4 4 264,72769 270,12104
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 263,57285 263,57285

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 5 5 263,41304 273,08027
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 263,37762 263,37762
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4 4 262,66162 273,71087
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 262,62597 262,62597
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 5 5 262,24661 264,80825
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ankara) EA 7 7 261,63716 270,83163
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 261,59773 261,59773
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 261,09324 261,09324
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 261,03082 261,03082
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İÖ) EA 5 5 260,90534 265,33838
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 6 6 260,89371 266,05648
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 260,53268 260,53268
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 260,25806 260,25806

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4 4 258,74676 265,72545
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4 4 258,31373 266,90282
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 7 7 258,18156 267,34717
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 257,95702 257,95702
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Çocuk Gelişimi EA 5 5 257,94747 260,85348
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 6 6 257,89357 262,76284
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi EA 6 6 257,00437 262,52434
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 5 5 256,78458 261,36551
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (İÖ) EA 6 6 255,79831 262,40706
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 254,93049 254,93049
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 4 4 254,64310 261,70102
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 253,68061 253,68061
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 3 3 246,46492 249,25630
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 4 4 245,23705 260,37980
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 2 2 244,05154 260,67302

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 8 8 241,72231 259,63246
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 8 8 241,06598 259,10647
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 3 3 239,69872 252,73242
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 4 4 238,45043 251,58582
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 4 4 237,43230 248,94151
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 4 4 237,35280 249,76064
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 5 5 235,33208 240,93431
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 2500 2500 234,34495 292,62759
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 1 1 233,93337 233,93337
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 3 3 233,34666 237,77158
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 3 3 233,25129 235,47866
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 2 2 232,70445 237,26827
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 2 2 231,18116 231,18131
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 6 6 230,24820 239,17571
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 3 3 226,73731 229,10202
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 6 6 223,93961 228,95821
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DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2021 - DGS ile Çocuk Gelişimi bölümü kaç puan?
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