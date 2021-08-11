DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2021 - DGS ile Çocuk Gelişimi bölümü kaç puan?

Ön lisans ve meslek yüksekokullarından mezun olan binlerce aday, lisans mezunu olabilmek için 11 Temmuz'da Dikey Geçiş Sınavı'na girdi. DGS sonuçları bugün açıklanırken sınav sonucunu görüntüleyen adaylar hedefledikleri bölümlerin puanları için araştırmalara başladı. Bu kapsamda, üniversitelerin DGS Çocuk Gelişimi taban puanları araştırılıyor. İşte Çocuk Gelişimi kontenjanları, puanları ve başarı sıralamaları.
|ÜNİVERSİTE ADI
|FAKÜLTE/
YO.
|BÖLÜM
|PUAN TÜRÜ
|KONT.
|YER.
|TABAN PUAN
|TAVAN PUAN
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|279,92039
|279,92039
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|4
|4
|279,49664
|298,90768
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|275,25042
|275,25042
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|4
|4
|275,11184
|281,81755
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|274,96139
|274,96139
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|273,17417
|273,17417
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|272,48668
|272,48668
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)
|Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|5
|5
|268,90309
|285,12950
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|5
|5
|267,55038
|276,10987
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|3
|3
|267,09063
|269,75804
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu)
|EA
|1
|1
|265,43819
|265,43819
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|265,09580
|265,09580
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|4
|4
|264,72769
|270,12104
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|263,57285
|263,57285
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)
|Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|5
|5
|263,41304
|273,08027
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|263,37762
|263,37762
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|4
|4
|262,66162
|273,71087
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|262,62597
|262,62597
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|5
|5
|262,24661
|264,80825
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)
|Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Ankara)
|EA
|7
|7
|261,63716
|270,83163
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|261,59773
|261,59773
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|261,09324
|261,09324
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|261,03082
|261,03082
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (İÖ)
|EA
|5
|5
|260,90534
|265,33838
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|6
|6
|260,89371
|266,05648
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|260,53268
|260,53268
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|260,25806
|260,25806
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|4
|4
|258,74676
|265,72545
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|4
|4
|258,31373
|266,90282
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|7
|7
|258,18156
|267,34717
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)
|Sağlık Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|257,95702
|257,95702
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)
|Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
|EA
|5
|5
|257,94747
|260,85348
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|6
|6
|257,89357
|262,76284
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
|EA
|6
|6
|257,00437
|262,52434
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|5
|5
|256,78458
|261,36551
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (İÖ)
|EA
|6
|6
|255,79831
|262,40706
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|254,93049
|254,93049
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|4
|4
|254,64310
|261,70102
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|253,68061
|253,68061
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|3
|3
|246,46492
|249,25630
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|4
|4
|245,23705
|260,37980
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|2
|2
|244,05154
|260,67302
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|8
|8
|241,72231
|259,63246
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|8
|8
|241,06598
|259,10647
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|3
|3
|239,69872
|252,73242
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|4
|4
|238,45043
|251,58582
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|4
|4
|237,43230
|248,94151
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|4
|4
|237,35280
|249,76064
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|5
|5
|235,33208
|240,93431
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|EA
|2500
|2500
|234,34495
|292,62759
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)
|Sağlık Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|1
|1
|233,93337
|233,93337
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|3
|3
|233,34666
|237,77158
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|3
|3
|233,25129
|235,47866
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|2
|2
|232,70445
|237,26827
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|2
|2
|231,18116
|231,18131
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|6
|6
|230,24820
|239,17571
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|3
|3
|226,73731
|229,10202
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|6
|6
|223,93961
|228,95821