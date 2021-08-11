DGS Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları 2021: DGS hemşirelik taban-tavan puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS sonuçları açıklandı! Yüzbinlerce kişinin katılım sağladı Dikey Geçiş Sınavı'nın açıklanması ile birlikte gözler tercih işlemlerine çevrildi. Bu noktada, 2 yıllık hemşirelik üniversite mezunu olup öğrenimlerini 4 yıllığa tamamlamak isteyen adaylar DGS hemşirelik taban puanları ve kontenjanları araştırması yapıyor. Peki, DGS hemşirelik taban-tavan puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar;