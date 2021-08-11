DGS Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları 2021: DGS hemşirelik taban-tavan puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS sonuçları açıklandı! Yüzbinlerce kişinin katılım sağladı Dikey Geçiş Sınavı'nın açıklanması ile birlikte gözler tercih işlemlerine çevrildi. Bu noktada, 2 yıllık hemşirelik üniversite mezunu olup öğrenimlerini 4 yıllığa tamamlamak isteyen adaylar DGS hemşirelik taban puanları ve kontenjanları araştırması yapıyor. Peki, DGS hemşirelik taban-tavan puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar;
DGS 2021 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılacak yükseköğretim lisans programları belli oldu. Bu kapsamda, okulların öğretim süresi, boş kontenjanları ve taban puanları da belli oldu.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tercih sürecine ilişkin ÖSYM henüz bir açıklamada bulunmadı. Ancak önceki sınavlara bakıldığında DGS tercih sürecinin sınav sonuçları açıklandıktan 4-5 gün sonra başlayacağı tahmin ediliyor. Ağustos ayının üçüncü haftasında başlayacağı öngörülen tercih sürecinde adaylara 30 adet tercih yapma hakkı sunuluyor.