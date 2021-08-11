DGS sonuçları az önce erişime açıldı! 2021 ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları sorgulama

Gözler DGS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sonuçların iki gün sonra açıklanacağı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bildirilmişti. Ancak gelen son dakika haberine göre DGS sınav sonuçları az önce ÖSYM resmi sitesinden erişime açıldı. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile 2021 DGS sınav sonuçları...