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Giriş Tarihi: 11.8.2021 15:14 Son Güncelleme: 11.8.2021 15:15

DGS sonuçları az önce erişime açıldı! 2021 ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları sorgulama

DGS sonuçları az önce erişime açıldı! 2021 ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları sorgulama

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında Temmuz ayında düzenlenen DGS sınavı sonuçları için geri sayım sürüyordu. ÖSYM takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarihe çok kısa bir süre kala adaylar sonuçların erkenden erişime açılıp açılmayacağını araştırmaya başladı. Bu noktada ise “DGS sınav sonuçları bugün açıklanır mı, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” gibi sorular yanıt arıyordu. Gelen son dakika haberine göre DGS sınav sonuçları açıklandı.

Gözler DGS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sonuçların iki gün sonra açıklanacağı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bildirilmişti. Ancak gelen son dakika haberine göre DGS sınav sonuçları az önce ÖSYM resmi sitesinden erişime açıldı. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile 2021 DGS sınav sonuçları...

Gelen son dakika haberine göre Temmuz ayında düzenlenen DGS sonuçları açıklandı. Sonuç sorgulamak için aşağıda yer alan linke tıklayınız...

DGS 2021 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu da ÖSYM tarafından yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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DGS sonuçları az önce erişime açıldı! 2021 ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları sorgulama
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