DGS’de baraj puanı var mı? ÖSYM ile 2021 DGS’de tercih yapmak için en az kaç net ve puan yapmak gerekiyor?

Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenebiliyor. Bununla beraber, DGS baraj puanı da araştırılan konular arasında öne çıkmaya başladı. Zira, DGS'de baraj puanı var mı sorusu, adaylar için önem arz ediyor. Peki, DGS'de baraj puanı var mı? DGS tercihi için en az kaç net ve kaç puan yapmak gerekiyor? İşte, detaylar...