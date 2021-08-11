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Giriş Tarihi: 11.8.2021 16:43 Son Güncelleme: 11.8.2021 16:43

DGS'de baraj puanı var mı? ÖSYM ile 2021 DGS'de tercih yapmak için en az kaç net ve puan yapmak gerekiyor?

DGS’de baraj puanı var mı? ÖSYM ile 2021 DGS’de tercih yapmak için en az kaç net ve puan yapmak gerekiyor?

Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgularken DGS baraj puanı başta olmak üzere birçok konu hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor. Bu noktada, 2021 DGS'de baraj puanı var mı sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, DGS'de baraj puanı var mı? DGS'de tercih yapmak için en az kaç net ve puan yapmak gerekiyor? Detaylar haberimizde.

Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenebiliyor. Bununla beraber, DGS baraj puanı da araştırılan konular arasında öne çıkmaya başladı. Zira, DGS'de baraj puanı var mı sorusu, adaylar için önem arz ediyor. Peki, DGS'de baraj puanı var mı? DGS tercihi için en az kaç net ve kaç puan yapmak gerekiyor? İşte, detaylar...

DGS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

DGS'de herhangi bir baraj puanı uygulaması bulunmuyor.

Dikey Geçiş Sınavı'nın kendisine özel bir puan hesaplama yöntemi bulunmaktadır.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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