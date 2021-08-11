KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklanma tarihi için gözler ÖSYM’de!

7 Ağustos Cumartesi günü Kamu Personel Seçme Sınavı iki oturumunun gerçekleştirilmesinin ardından 8 Ağustos Pazar günü üçüncü oturum tamamlandı ve adaylar KPSS sonuçları açıklanma tarihi için bekleyişe koyuldu. Yapılacak değerlendirmelerin ardından ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak olan KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 KPSS sonuçları hakkında merak edilenler ve ÖSYM takvimi...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2021 sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden duyurulacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.