KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıla ilişkin KYK burs ve kredi başvurularının yapılacağı tarih belli olmadı. Kurum tarafından da başvurulara ilişkin bir tarih paylaşılmadı.

KYK burs ve kredi başvurularının Eylül ya da Ekim ayında yapılacağı ön görülüyor.