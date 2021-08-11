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Giriş Tarihi: 11.8.2021 13:40

LGS Lise 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte e-Okul ile Lise 3. nakil sonuçları sorgulama ekranı

LGS Lise 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte e-Okul ile Lise 3. nakil sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan son dakika açıklamasıyla 2. Nakiller açıklanmış öte yandan LGS Lise 3. Nakil başvuru ve sonuç tarihi duyurulmuştu. Liselere geçiş sistemi kapsamında başvuruların 9-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceği bilinirken bu noktada ise öğrenciler “LGS Lise 3. Nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Başvuru ve sonuçların e-Okul sistemi aracılığı ile açıklandığı biliniyor. Peki, Lise 3. Nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

Lise 3. Nakil sonuçları için gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son duyurusuna göre iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi. Bu kapsamda adaylar "LGS 3. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte e-Okul ile LGS Lise nakil sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

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2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.

Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtti.

İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98'i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." dedi.

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BAŞVURULAR ALINMAYA DEVAM EDECEK

Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.

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LGS Lise 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte e-Okul ile Lise 3. nakil sonuçları sorgulama ekranı
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