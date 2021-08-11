ÖSYM 2021 sınav takvimi yayınlandı! Bu yıl 2021 KPSS, ALES, YÖKDİL, YDS, DGS ne zaman yapılacak?

2020-2021 Eğitim öğretim yılı gerçekleşmesi planlanan ÖSYM sınavları için başvuru ve sınav tarihleri duyurulmuştu. KPSS, YKS, ALES, DUS, YDS, YÖKDİL gibi sınavların güncel tarihleri söz konusu duyuru aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021

ÖSYM'nin 2021 yılında gerçekleştireceği sınav tarihleri belli oldu. KPSS, ALES, DGS, YDS ve YKS gibi bir çok sınavın gerçekleştireceği tarihler açıklanırken sınav tarihlerinde güncelleme olabileceği duyuruldu…