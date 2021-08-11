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Haberler Eğitim Haberleri DGS 4 yıllık üniversite taban puanları 2021: ÖSYM ile DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı, tavan- taban puanları nasıl?
Giriş Tarihi: 11.8.2021 14:55 Son Güncelleme: 11.8.2021 14:55

DGS 4 yıllık üniversite taban puanları 2021: ÖSYM ile DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı, tavan- taban puanları nasıl?

DGS 4 yıllık üniversite taban puanları 2021: ÖSYM ile DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı, tavan- taban puanları nasıl?

Sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala DGS 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları merak konusu oldu. Önlisans eğitimlerini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar “2021 DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması” başlığı altında araştırmalarını gerçekleştiriyor. Haberimizin devamında ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan DGS tercih kılavuzuna göre 4 yıllık üniversitelerin taban puanlarına ve boş kontenjan listesine ulaşabilirsiniz…

Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte gözler DGS 4 yıllık üniversite taban puanlarına çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversitelerin lisans programlarına kayıt yapacak olan adaylar ÖSYM'nin resmi sitesinden DGS kontenjanları ve üniversitelerin başarı sıralamalarına bakmaya başladı. Bu noktada DGS taban puanları her sene ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla erişime açılıyor.

DGS 2021 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılacak yükseköğretim lisans programları belli oldu. Bu kapsamda, okulların öğretim süresi, boş kontenjanları ve taban puanları da belli oldu.

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih sürecine ilişkin ÖSYM henüz bir açıklamada bulunmadı. Ancak önceki sınavlara bakıldığında DGS tercih sürecinin sınav sonuçları açıklandıktan 4-5 gün sonra başlayacağı tahmin ediliyor. Ağustos ayının üçüncü haftasında başlayacağı öngörülen tercih sürecinde adaylara 30 adet tercih yapma hakkı sunuluyor.

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DGS 4 yıllık üniversite taban puanları 2021: ÖSYM ile DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı, tavan- taban puanları nasıl?
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