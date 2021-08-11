DGS 4 yıllık üniversite taban puanları 2021: ÖSYM ile DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı, tavan- taban puanları nasıl?

Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte gözler DGS 4 yıllık üniversite taban puanlarına çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversitelerin lisans programlarına kayıt yapacak olan adaylar ÖSYM'nin resmi sitesinden DGS kontenjanları ve üniversitelerin başarı sıralamalarına bakmaya başladı. Bu noktada DGS taban puanları her sene ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla erişime açılıyor.
Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılacak yükseköğretim lisans programları belli oldu. Bu kapsamda, okulların öğretim süresi, boş kontenjanları ve taban puanları da belli oldu.
DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Tercih sürecine ilişkin ÖSYM henüz bir açıklamada bulunmadı. Ancak önceki sınavlara bakıldığında DGS tercih sürecinin sınav sonuçları açıklandıktan 4-5 gün sonra başlayacağı tahmin ediliyor. Ağustos ayının üçüncü haftasında başlayacağı öngörülen tercih sürecinde adaylara 30 adet tercih yapma hakkı sunuluyor.