Pireyi Deve Yapmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği

Küçük ya da basit olayların büyütülüp abartılması manasını taşıyan pireyi deve yapmak deyiminin anlamı merak ediliyor. Bilindiği üzere; dilimizde deyim ve atasözleri cümlelerin pekiştirilmesi, anlamın bütünleşmesi ve ifade edilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Pireyi deve yapmak deyimi de sıkça tercih edilen ve kullanılan deyimler arasında yer almaktadır. Bu başlık altından; pireyi deve yapmak deyiminin anlamına ulaşabilirsiniz. İşte TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği.

PİREYİ DEVE YAPMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Bir olayı aşırı abartmak, büyütüp mesele haline getirmek, boşu boşuna olayları büyütmek, küçük bir olayın gereksiz yere büyümesi ya da uzaması gibi anlamları ifade eder.

PİREYİ DEVE YAPMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Pireyi deve yapmak deyimi; boş yere küçük bir olayın büyümesi ve istenilmeyen sonuçların oluşması, konuların gereksiz yere abartılması gibi anlamları ifade etmektedir.

PİREYİ DEVE YAPMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ