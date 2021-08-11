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Giriş Tarihi: 12.8.2021 00:59

Pireyi Deve Yapmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği

Pireyi Deve Yapmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği

Pireyi deve yapmak deyiminin anlamı” araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Kısaca özetlenirse; küçük ya da basit olayların büyütülmesi manasına gelen bu deyim günlük kullanım dilinde de sıkça karşımıza çıkmaktadır. “Aşırı abartmak” şeklinde de ifade edilen bu deyim aynı zamanda boş yere ya da boşuna abartılan durumları ifade etmektedir. Pireyi deve yapmak deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği.

Küçük ya da basit olayların büyütülüp abartılması manasını taşıyan pireyi deve yapmak deyiminin anlamı merak ediliyor. Bilindiği üzere; dilimizde deyim ve atasözleri cümlelerin pekiştirilmesi, anlamın bütünleşmesi ve ifade edilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Pireyi deve yapmak deyimi de sıkça tercih edilen ve kullanılan deyimler arasında yer almaktadır. Bu başlık altından; pireyi deve yapmak deyiminin anlamına ulaşabilirsiniz. İşte TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği.

PİREYİ DEVE YAPMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Bir olayı aşırı abartmak, büyütüp mesele haline getirmek, boşu boşuna olayları büyütmek, küçük bir olayın gereksiz yere büyümesi ya da uzaması gibi anlamları ifade eder.

PİREYİ DEVE YAPMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Pireyi deve yapmak deyimi; boş yere küçük bir olayın büyümesi ve istenilmeyen sonuçların oluşması, konuların gereksiz yere abartılması gibi anlamları ifade etmektedir.

PİREYİ DEVE YAPMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Hatalarımızı kabul etmez, sürekli pireyi deve yapardı.
  • Bu kadar pireyi deve yapmaya gerek yok, sadece 10 dakika geç kaldı.
  • Her şeyi en ince detayına kadar düşünür, pireyi deve yapardı.

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Pireyi Deve Yapmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği
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