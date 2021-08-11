Söz Gümüşse Sükut Altındır Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Nesiller boyu aktarılan, büyüklerin deneyimleriyle ve doğadan gözlemleriyle oluşturduğu atasözleri kültürümüzde geniş bir yer tutar. Sözlü kültür hazinemizin en büyük parçalarından biri olan atasözleri arasında "Söz gümüşse sükut altındır" atasözü de yer almaktadır. Bu atasözünü ilk kez duyanlar, bu atasözünün TDK açıklaması ve cümle içinde örneklerini merak ediyor. İşte "Söz gümüşse sükut altındır" atasözünün anlamı, uzun ve kısa açıklaması.

SÖZ GÜMÜŞSE SÜKUT ALTINDIR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Söz gümüşse sükut altındır" atasözü; "Konuşmak, kimi zaman insanın başına iş açabilir, onun için insan konuşmasına dikkat etmelidir" anlamında kullanılır. Bu atasözüne göre, kişi konuşmanın zarara yol açacağı yerde susmayı bilmelidir. Söz kıymetlidir ancak yerine göre susmak konuşmaktan daha değerli ve kıymetlidir. Çünkü kişinin edeceği yanlış bir söz onu içinden çıkamayacağı durumlara düşürebilir. Susmak da böyle durumlardan kaçınmasını sağlayacaktır.

SÖZ GÜMÜŞSE SÜKUT ALTINDIR NE DEMEK?

İnsan sosyal bir varlıktır ve konuşup sohbet etmeye ihtiyaç duyar. Ancak bazen konuşmak kişinin başına umulmadık işler açabilir. Bu sebeple bazı yerlerde ve bazı zamanlarda susmak kişinin lehine olacaktır. Bazı olaylara yorum yapmamak, bazı konularda sessiz kalmak bir erdemdir ve zararın önlenmesini sağlar. Bu durumda "söz gümüşse sükut altındır" atasözü kullanılır. Bu atasözü, kişinin nerede konuşup nerede susacağını öğrenmesi için söylenmektedir.

SÖZ GÜMÜŞSE SÜKUT ALTINDIR ÖRNEKLERİ

Güzel konuşuyor olabilirsin ama susmasını da bilmelisin, söz gümüşse sükut altındır.

Ben bu olaya yorum yapmayacağım. Söz gümüşse sükut altındır.

SÖZ GÜMÜŞSE SÜKUT ALTINDIR BENZERİ ATASÖZLERİ

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