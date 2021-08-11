Tavşan Dağa Küsmüş Dağın Haberi Olmamış Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Nesiller boyu aktarılan, büyüklerin deneyimleriyle ve doğadan gözlemleriyle oluşturduğu atasözleri kültürümüzde geniş bir yer tutar. Sözlü kültür hazinemizin en büyük parçalarından biri olan atasözleri arasında "Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış" atasözü de yer almaktadır. Bu atasözünü ilk kez duyanlar, bu atasözünün TDK açıklaması ve cümle içinde örneklerini merak ediyor. İşte "Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış" atasözünün anlamı, uzun ve kısa açıklaması.

TAVŞAN DAĞA KÜSMÜŞ DAĞIN HABERİ OLMAMIŞ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış" atasözü; "Önemsiz kişi, önemli kişiye küsse, önemli kişinin umurunda bile olmaz" anlamına gelir. Bu söz genelde birinin kendinden daha rütbeli birine kırılması ya da tepki göstermesi üzerine söylenir. Örneğin halktan birinin kendisini tanımayan ün sahibi birine küsmesi, öfke duyması halinde bu atasözü kullanılır. Aynı şekilde, kendisine küsen birini önemsemeyen kişi de bu sözü kullanabilir.

TAVŞAN DAĞA KÜSMÜŞ DAĞIN HABERİ OLMAMIŞ NE DEMEK?

Sayısız hayvana ev sahipliği yapan, göklere erişen yüce bir dağ için küçücük bir tavşan önemsizdir. Bir dağa ancak başka bir dağ denk olabilir. Bu nedenle tavşanın dağa olan kırgınlığı, küskünlüğü dağın umrunda olmaz. Dağ tavşanın farkında bile olmaz. Bu örnekten hareketle oluşturulan "tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış" atasözü, mevki ya da makam itibariyle kendisinden üstte olan birine küsmenin nafile çaba olacağını ifade eder. Tavşan konumunda olan kişi dağa kendini duyuramaz, yalnızca kendini üzdüğüyle kalır. Bu ifade, sözünü geçiremeyeceğin, sesini duyuramayacağın kişilerle diyalog kurmanın, beklentiye girmenin ve onlara küsüp darılmanın yersiz olduğunu anlatır.

TAVŞAN DAĞA KÜSMÜŞ DAĞIN HABERİ OLMAMIŞ ÖRNEKLERİ

İzlediği dizideki karaktere çok sinirlenince ona dedim ki "Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış"