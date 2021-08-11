YKS kılavuzu ile Üniversite taban puanları 2021: 4 yıllık ve 2 yıllık önlisans lisans üniversite taban puanları, kontenjan ve sıralamaları!

Üniversite eğitimi görmek isteyen milyonlarca aday YKS tercih ekranının erişime açılmasıyla beraber işlemlerini yapmaya başladı. 5 Ağustos yani bugün başlayan tercihlerin 20 Ağustos tarihinde sona ereceği bilinirken "ÖSYM ile YKS Üniversite tercihleri nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli?" gibi birçok soruya yanıt arıyor. Bilindiği üzere Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları adayların erişimine açmıştı. Buna göre; 2021 YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM kılavuzunda yer alan tüm detaylar…