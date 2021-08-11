YKS kılavuzu ile Üniversite taban puanları 2021: 4 yıllık ve 2 yıllık önlisans lisans üniversite taban puanları, kontenjan ve sıralamaları!

Üniversite eğitimi görmek isteyen milyonlarca aday YKS tercih ekranının erişime açılmasıyla beraber işlemlerini yapmaya başladı. 5 Ağustos yani bugün başlayan tercihlerin 20 Ağustos tarihinde sona ereceği bilinirken "ÖSYM ile YKS Üniversite tercihleri nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli?" gibi birçok soruya yanıt arıyor. Bilindiği üzere Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları adayların erişimine açmıştı. Buna göre; 2021 YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM kılavuzunda yer alan tüm detaylar…
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU YAYIMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.
Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarımız; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.
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2021 YKS TERCİH SÜRESİ UZATILDI... YKS 2021 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Başkan Erdoğan: Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması şu şekilde;
Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.