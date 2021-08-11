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Giriş Tarihi: 11.8.2021 13:56 Son Güncelleme: 11.8.2021 13:57

Üniversiteler yüz yüze eğitimle açılacak mı? 2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılıyor, tarih belli oldu mu?

Üniversiteler yüz yüze eğitimle açılacak mı? 2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılıyor, tarih belli oldu mu?

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu, Ağustos ayı ile beraber en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Geçtiğimiz dönemi online eğitim ile tamamlayan öğrenciler, 2021-2022 döneminde üniversitelerin ne zaman açılacağını öğrenmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteler açılacak mı sorusuna yanıt vererek merakla beklenen tarihi duyurdu. Peki, üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim mi olacak yoksa online eğitim mi? Detaylar haberimizde.

Üniversitelerin açılacağı tarih gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz dönemi uzaktan eğitimle bitiren öğrenciler, yeni eğitim öğretim döneminde üniversitelerin açılış tarihi hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu noktada, üniversiteler yüz yüze eğitimle açılacak mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteler ne zaman açılacak konusuna son noktayı koydu. Erdoğan, 2021-2022 döneminde üniversitelerin açılacağı tarihi duyurdu.

2021-2022 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül itibarı ile başlayacak.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Üniversitelerde yeni dönem için yüz yüze eğitim planlanıyor; ancak artan vaka sayısının ardından bu durum değişebilir.

Konuya yönelik yeni detaylar geldikçe haberimizden bulabilirsiniz.

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Üniversiteler yüz yüze eğitimle açılacak mı? 2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılıyor, tarih belli oldu mu?
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