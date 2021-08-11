Üniversiteler yüz yüze eğitimle açılacak mı? 2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılıyor, tarih belli oldu mu?

Üniversitelerin açılacağı tarih gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz dönemi uzaktan eğitimle bitiren öğrenciler, yeni eğitim öğretim döneminde üniversitelerin açılış tarihi hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu noktada, üniversiteler yüz yüze eğitimle açılacak mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteler ne zaman açılacak konusuna son noktayı koydu. Erdoğan, 2021-2022 döneminde üniversitelerin açılacağı tarihi duyurdu.
2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül itibarı ile başlayacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.