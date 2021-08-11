Yazın Başı Pişenin Kışın Aşı Pişer Atasözünün Anlamı Nedir? Tdk Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Nesiller boyu aktarılan, büyüklerin deneyimleriyle ve doğadan gözlemleriyle oluşturduğu atasözleri kültürümüzde geniş bir yer tutar. Sözlü kültür hazinemizin en büyük parçalarından biri olan atasözleri arasında "Yazın başı pişenin kışın aşı pişer" atasözü de yer almaktadır. Bu atasözünü ilk kez duyanlar, bu atasözünün TDK açıklaması ve cümle içinde örneklerini merak ediyor. İşte "Yazın başı pişenin kışın aşı pişer" atasözünün anlamı, uzun ve kısa açıklaması.

YAZIN BAŞI PİŞENİN KIŞIN AŞI PİŞER TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Yazın başı pişenin kışın aşı pişer" atasözü iki ayrı anlama gelir. Bunlardan ilkinde yaz ve kış ifadeleri gerçek anlamıyla kullanılır ve "yazın güneş altında çalışan kişi, ailesinin kışlık tahılını kazanır" anlamına gelir. İkinci anlamında ise yaz ile gençlik, kış ile yaşlılık kastedilir. Atasözü bu şekliyle "gençliğinde çok çalışıp varlık edinen kimse, hastalığında ve yaşlılığında sıkıntı çekmez" anlamı kazanır.

YAZIN BAŞI PİŞENİN KIŞIN AŞI PİŞER NE DEMEK?

Yaz sıcağında çalışmak çok zorlu ve meşakkatlidir. Özellikle dışarıda çalıştırmayı gereken işlerde; tarla, bağ, bahçe işlerinde çalışanlar yazın büyük zorluklar çeker. Ancak yazın bu sıkıntıları çeken kişi kış aylarını bereket içinde ve rahat geçirir. Çünkü kışın erzak bulmak güçtür ve yazın kışa yatırım yapmayan kişi kışın sıkıntı yaşar, yazın dişini sıkıp çalışansa kışın rahat eder. Bu durumu ifade etmek üzere "yazın başı pişenin kışın aşı pişer" sözü kullanılır. Yine aynı şekilde, gençliğinde tüm imkanları, sağlığı ve enerjisi varken çalışan kişi yaşlılığında ve hastalığında kazandıklarıyla hayatını idame ettirir, rahat eder.

YAZIN BAŞI PİŞENİN KIŞIN AŞI PİŞER ÖRNEKLERİ

Fırsatın varken dişini sık ve çalış ki imkanın olmadığında rahat edesin, yazın başı pişenin kışın aşı pişer.