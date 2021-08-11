YKS baraj puanı düştü mü, kaç oldu? 2021 YKS baraj puanı TYT ve AYT’de kaç oldu, düşürüldü mü?

Aynı liseden mezun olan ve sınavda 144 puan alan Arda Recep Akça da karara sevindiğini dile getirerek "Mutluyum çünkü birkaç puan ile barajı geçememiştim. Şimdi ben de tercih yapabileceğim, yetkililere karardan dolayı şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Denizli Merkezefendi Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesinden bu yıl mezun olan Furkan Aslanoğlu da "Pandemi şartlarından dolayı okul ve dershane desteğinden çok fazla yararlanamadık. Tabii haliyle çalışma tempomuz düştü. Devletimizin vermiş olduğu karar, sıralaması düşük olan öğrenciler için çok yerinde bir karar. Büyüklerimize teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun"

Uşak'ta sınava giren 19 yaşındaki İlyas Yavuz, 147 puan aldığını ve barajı geçemediği için çok üzüldüğünü ifade etti.

Bugün barajın aşağıya çekildiğini ve ek yerleştirme yapılacağını öğrendiğini belirten Yavuz, "Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası çok mutlu oldum. Açıkçası salgın döneminden dolayı da çok çalışamamıştım. Şimdi yeniden tercih yapabileceğim, inşallah bir yere yerleşebilirim. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Benim için çok çok iyi oldu." dedi.

Buna göre;

- AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacak

- 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacak. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından "TYT puanı asgari 140"; "AYT/YTD puanı asgari 170" olan adaylar da yararlanabilecek.

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. "Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak" TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verildi.

-Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecindeTYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar "önlisans programlarında", AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar "lisans programlarında" boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabilecekler.