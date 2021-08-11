YKS baraj puanı düştü mü, kaç oldu? 2021 YKS baraj puanı TYT ve AYT’de kaç oldu, düşürüldü mü?

YKS baraj puanı hakkında beklenen son dakika gelişmesi geçtiğimiz gün yaşandı. Üniversite sınavının bu sene zor olması nedeniyle adaylar barajın düşürülmesi gerektiği yönündeki taleplerini bir süredir yoğunluklu olarak sosyal medyada paylaşıyordu. Bu noktada "YKS baraj puanı düştü mü, kaç oldu?" soruları ise sabah saatleriyle beraber yeniden adayların gündeminde yer alıyor. Başkan Erdoğan, yeni düzenlemenin ardından yaptığı açıklamada tercih maratonuna ek yerleştirme yapılacağı bilgisini kamuoyu ile paylaşırken barajların düşürüldüğünü de ifade etti. İşte 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) baraj puanı kaç oldu? İşte detaylar…
YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ikinci ek yerleştirme ve baraj puanı açıklaması, sınava giren öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.
Erdoğan'ın sosyal medya hesabından "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." paylaşımı, gençleri sevindirdi.
GENÇLERİ SEVİNDİREN KARAR!
"Bir sene daha kaybetme lüksüm yoktu"
İzmir'deki Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan ve sınavdan 142 puan alan Emre Şimşek, AA muhabirine, 6 yıl önce babasının hayatını kaybettiğini ve bu yüzden büyük sıkıntılar çektiklerini belirtti.
Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde derslerine yeterince konsantre olamadığını ve bu yüzden sınavda isteği puanı alamadığını aktaran Şimşek, "Sınav gerçekten çok zordu ve bizi zorladı. Kötü bir puan almıştım ve bu beni çok üzmüştü ama Cumhurbaşkanımızın bugünkü açıklaması sayesinde çok mutlu oldum çünkü bir sene daha kaybetme lüksüm yoktu. Onun için bu yönde karar alan ve bize bu fırsatı tanıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgililere teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.
Aynı liseden mezun olan ve sınavda 144 puan alan Arda Recep Akça da karara sevindiğini dile getirerek "Mutluyum çünkü birkaç puan ile barajı geçememiştim. Şimdi ben de tercih yapabileceğim, yetkililere karardan dolayı şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Denizli Merkezefendi Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesinden bu yıl mezun olan Furkan Aslanoğlu da "Pandemi şartlarından dolayı okul ve dershane desteğinden çok fazla yararlanamadık. Tabii haliyle çalışma tempomuz düştü. Devletimizin vermiş olduğu karar, sıralaması düşük olan öğrenciler için çok yerinde bir karar. Büyüklerimize teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun"
Uşak'ta sınava giren 19 yaşındaki İlyas Yavuz, 147 puan aldığını ve barajı geçemediği için çok üzüldüğünü ifade etti.
Bugün barajın aşağıya çekildiğini ve ek yerleştirme yapılacağını öğrendiğini belirten Yavuz, "Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası çok mutlu oldum. Açıkçası salgın döneminden dolayı da çok çalışamamıştım. Şimdi yeniden tercih yapabileceğim, inşallah bir yere yerleşebilirim. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Benim için çok çok iyi oldu." dedi.
Buna göre;
- AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacak
- 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacak. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından "TYT puanı asgari 140"; "AYT/YTD puanı asgari 170" olan adaylar da yararlanabilecek.
Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. "Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak" TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verildi.
-Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecindeTYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar "önlisans programlarında", AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar "lisans programlarında" boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabilecekler.