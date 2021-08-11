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Giriş Tarihi: 11.8.2021 10:26 Son Güncelleme: 11.8.2021 10:26

YKS 2. ek tercih ne zaman yapılacak, ikinci yerleştirmede Üniversite baraj puanı kaç oldu? 2021 YKS 2. tercihler ne zaman?

YKS 2. ek tercih ne zaman yapılacak, ikinci yerleştirmede Üniversite baraj puanı kaç oldu? 2021 YKS 2. tercihler ne zaman?

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada üniversite adaylarına baraj puanı müjdesi verilirken bu kez gözler YKS ek tercih (2. Yerleştirme) tarihlerine çevrilmişti. Bu yıl sınavın zorluk derecesinin oldukça yüksek olması nedeniyle adaylar barajın düşürülmesini talep etmiş YÖK ise konuyla ilgili öneriyi Başkan Erdoğan’a sunmuştu. Açıklamada; barajların 2. Tercihlerde düşürüldüğünü ifade etti. Bu kapsamda “2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, ikinci yerleştirmede baraj puanı kaç oldu?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte YKS ek tercih tarihleri ve detaylar…

YKS ek tercih dönemi şimdide adayların gündemindeki yerini aldı. İlk tercihlerin 20 Ağustos tarihinde sona ereceği bilinirken baraj puanı da düşürülerek adaylar boş kontenjanlara başvurularını gerçekleştirecek. "2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, ikinci yerleştirmede baraj puanı kaç oldu?" şeklindeki sorular bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Öte yandan yine yapılan açıklamada; Koronavirüsün etkileri nedeniyle alınan karar gereği ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacağı ifade edildi. Peki, YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

140, 150, 160, 170 ve 180 puanla nerelere ve hangi üniversitelere girilir? TYT, AYT, YDT - YKS baraj puanı düştü!

YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ikinci ek yerleştirme ve baraj puanı açıklaması, sınava giren öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." paylaşımı, gençleri sevindirdi.

YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 5 - 20 Ağustos arasında gerçekleşecek. İkinci tercihler ise tercih sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından başlaması bekleniyor.

İkinci yerleştirme için henüz tarih verilmedi.

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YKS 2. ek tercih ne zaman yapılacak, ikinci yerleştirmede Üniversite baraj puanı kaç oldu? 2021 YKS 2. tercihler ne zaman?
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