Abanın Kadri Yağmurda Bilinir Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Nesiller boyu aktarılan, büyüklerin deneyimleriyle ve doğadan gözlemleriyle oluşturduğu atasözleri kültürümüzde geniş bir yer tutar. Sözlü kültür hazinemizin en büyük parçalarından biri olan atasözleri arasında "Abanın kadri yağmurda bilinir" atasözü de yer almaktadır. Bu atasözünü ilk kez duyanlar, bu atasözünün TDK açıklaması ve cümle içinde örneklerini merak ediyor. İşte "Abanın kadri yağmurda bilinir" atasözünün anlamı, uzun ve kısa açıklaması.

ABANIN KADRİ YAĞMURDA BİLİNİR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Abanın kadri yağmurda bilinir" atasözü; "bir şeyin gerçek değeri ancak ona çok gereksinim duyulduğunda ortaya çıkar" anlamında kullanılır. Daha önce kıymetsiz sanılan bir şeyin kullanım vakti geldiğinde değerinin artması bu atasözüyle izah edilir.

ABANIN KADRİ YAĞMURDA BİLİNİR NE DEMEK?

Bir eşya, kullanım vakti gelinceye kadar kişiye önemsiz gelebilir. Vakti geldiğinde ve o eşyaya muhtaç kalındığında onun gerçek değeri anlaşılır. Örneğin, hasta olunca sağlığın, meşguliyet arttığında boş vaktin kıymeti daha iyi anlaşılır. Bolluk zamanında fazla önemsenmeyen iki dilim ekmek, kıtlık zamanında kıymete biner. Yazın kışlık kıyafetler kişinin umrunda olmaz. Ancak insan kış geldiğinde o kıyafetler olmadan yapamaz. Bu durumu ifade etmek adına "abanın kadri yağmurda bilinir" atasözü kullanılır. Bu atasözü bazen de insan ilişkileri için kullanılır.

ABANIN KADRİ YAĞMURDA BİLİNİR ÖRNEKLERİ

Şemsiyenin rengini beğenmemişti, hiç kullanmayacaktı oysa, fakat bardaktan boşalırcasına yağan yağmurda şemsiyeyi kullandı: Abanın kadri yağmurda bilinirmiş.

Hiçbir işe yaramaz diye bir kenara attığı plastik şişeye su taşıyabilmek için ihtiyacı vardı çünkü abanın kadri yağmurda bilinir.

Elektrikler kesilince hepimiz eski radyonun başına toplandık. Ne de olsa abanın kadri yağmurda bilinir.

ABANIN KADRİ YAĞMURDA BİLİNİR BENZERİ ATASÖZLERİ

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