Ağır Kazan Geç Kaynar Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Nesiller boyu aktarılan, büyüklerin deneyimleriyle ve doğadan gözlemleriyle oluşturduğu atasözleri kültürümüzde geniş bir yer tutar. Sözlü kültür hazinemizin en büyük parçalarından biri olan atasözleri arasında "Ağır kazan geç kaynar" atasözü de yer almaktadır. Bu atasözünü ilk kez duyanlar, bu atasözünün TDK açıklaması ve cümle içinde örneklerini merak ediyor. İşte "Ağır kazan geç kaynar" atasözünün anlamı, uzun ve kısa açıklaması.

AĞIR KAZAN GEÇ KAYNAR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Ağır kazan geç kaynar" atasözü; "kalın kafalı kişi konuyu hemen kavrayamaz, çok geç anlar, tembel kişiler işini geç yapar ve vaktinde yetiştiremez" anlamlarına gelir. Bunlara ek olarak bu atasözünün bir de iyi anlamı vardır. Ağırbaşlı ve olgun kişilerin geç öfkeleneceği, hemen her şeye hızlıca parlamayacağı anlamı da mevcuttur.

AĞIR KAZAN GEÇ KAYNAR NE DEMEK?

Herkesin kavrama yeteneği bir değildir. Kimi insan bir durumu hızlıca öğrenirken kiminin olayları kavraması çok uzun sürer. Anlayışı geç olan kişiler normal olayları bile diğerlerinden daha uzun sürede idrak eder. Bu durumu ifade etmek adına ağır kazan geç kaynar atasözü kullanılır. Bunun yanı sıra tembel insanların hal ve hareketlerini ifade etmek amacıyla da kullanılan atasözü, bazen de olgun ve ağırbaşlı insanların olaylara daha sakin tepki verdiğini, diğerlerinden daha geç öfkelendiğini izah etmek üzere dile getirilir.

AĞIR KAZAN GEÇ KAYNAR ÖRNEKLERİ

Üç haftadır bir raporu yazamadı, ağır kazan geç kaynıyor işte.

Günlerdir ders çalışıyor ama konuyu anlamamış, neticede ağır kazan geç kaynar.

Ağır kazan geç kaynar. O öyle olgun biri ki günlerdir bu muameleye sabrediyor.