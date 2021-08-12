Akacak Kan Damarda Durmaz Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Nesiller boyu aktarılan, büyüklerin deneyimleriyle ve doğadan gözlemleriyle oluşturduğu atasözleri kültürümüzde geniş bir yer tutar. Sözlü kültür hazinemizin en büyük parçalarından biri olan atasözleri arasında "Akacak kan damarda durmaz" atasözü de yer almaktadır. Bu atasözünü ilk kez duyanlar, bu atasözünün TDK açıklaması ve cümle içinde örneklerini merak ediyor. İşte "Akacak kan damarda durmaz" atasözünün anlamı, uzun ve kısa açıklaması.

AKACAK KAN DAMARDA DURMAZ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Akacak kan damarda durmaz" atasözü; "Yaşanacak bir şey engellenemez. Kaderde yazılan neyse o olur" anlamında kullanılır. Bu atasözüne göre, yaşanacak bir musibet varsa yaşanır. Bu zarara uğradıktan sonra "keşke" demek kişiye bir şey kazandırmaz. Zira yaşanan kaderin bir eseridir ve kaderin önüne kimse geçemez.

AKACAK KAN DAMARDA DURMAZ NE DEMEK?

Bir zarara uğramak alnımıza yazılmışsa ne yapsak önüne geçemeyiz. Kaderde yazılana karşı önlem alınamaz. O an kişiye zarar gibi görünen bir durum uzun vadede kişinin lehine sonuçlanabilir. Ya da kişiyi daha büyük bir zarardan döndürebilir. Bu nedenle kişi zarara uğradığında bunun kaderi olduğunu bilmeli, önüne geçemediği için hayıflanmamalıdır. Bu durumu ifade etmek üzere "akacak kan damarda durmaz" atasözü kullanılır. Bu atasözü kişinin yaşanacak olayların önünü alamayacağı, kaderi değiştirmeyeceği anlamına gelir.

AKACAK KAN DAMARDA DURMAZ ÖRNEKLERİ

O kadar dikkatli davranmama rağmen yine de elimi kestim, belli ki akacak kan damarda durmazmış.

Ne kadar çabalasa da aracın duvara çarpmasını önleyemedi. Akacak kan damarda durmuyor.

AKACAK KAN DAMARDA DURMAZ BENZERİ ATASÖZLERİ

İş olacağına varır.

Takdire yazılan tedbirle bozulmaz.

Kazaya rıza gerek.