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Giriş Tarihi: 12.8.2021 08:30 Son Güncelleme: 12.8.2021 08:31

Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF yaz okulu sınav tarihleri: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak ve sınavlar online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF yaz okulu sınav tarihleri: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak ve sınavlar online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri için 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu sınav takvimi belli oldu. Adaylar başarısız olan dersleri ile üstten alacakları derslerini yaz okulunda tamamlamak isterken “AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, sınavlar online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri neler?” sorularına da yanıt arıyor. Kurum tarafından yapılan açıklama doğrultusunda ise söz konusu sınavlar Eylül ayında gerçekleşecek. Peki; AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, sınavlar online mı olacak? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıt ve ders seçme işlemleri 9 Ağustos 2021 tarihinde son buldu. Bilindiği üzere; yaz okulu kayıtları ise 5-9 Temmuz tarihleri aralığında alınmıştı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre ise; yaz okulu sınavı Eylül ayında düzenlenecek. Hal böyle olunca; "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, sınavlar online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri neler?" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki; AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, sınavlar online mı olacak? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri!

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;

"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. "

YÖK'TEN ONLİNE SINAV AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 7 Temmuz 2021 tarihli toplantısında üniversitelerdeki yaz okulu eğitimini ele aldı ve yaz okullarında uzaktan öğretim yöntemlerinin uygulanmaması yönünde karar verdi.

Ancak üniversitelerin yaz öğretimi akademik takvimini belirlemesi ve bazı üniversitelerin de yaz öğretimi eğitimlerini başlatması üzerine bugün toplanan Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan yeni karar, üniversitelere yazı ile bildirildi.

YÖK'ün "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak.

Karar, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek.

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Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF yaz okulu sınav tarihleri: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak ve sınavlar online mı olacak?
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