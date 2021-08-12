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Giriş Tarihi: 12.8.2021 13:13 Son Güncelleme: 12.8.2021 13:13

Açıköğretim ATA AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF üç ders sınav sonuçları sorgulama

Açıköğretim ATA AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF üç ders sınav sonuçları sorgulama

Atatürk Üniversitesi üzerinden açık öğretim eğitimi alan binlerce öğrenci ATA AÖF üç ders sınavına 7 Ağustos tarihinde katılım sağlamıştı. Mezun olabilmek adına sınava girmek isteyen vatandaşlar bu sınavın sona ermesiyle beraber “2021 ATA AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına ilişkin yanıt aramaya başladı. Sonuçların açıklanacağı net tarih bilgisi Atatürk Üniversitesi tarafından duyurulmazken sonuçların birkaç gün içerisinde erişime açılması beklentiler arasında yer alıyor. Buna göre; ATA AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

ATA AÖF üç ders sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Atatürk Üniversitesi bünyesinde açıköğretim eğitimi alan vatandaşlar bu kapsamda mezuniyet olabilmek adına bu sınava katılım sağlayabiliyor. 7 Ağustos tarihinde online olarak düzenlenen bu sınavın sonuçları için ise bekleyiş başladı. "2021 ATA AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları hal böyleyken yanıt arıyor. İşte ATA AÖF üç ders sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

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ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, 07 Ağustos 2021 Cumartesi günü 09.00 - 22.00 saatleri arasında online olarak yapıldı.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Üç ders sınav sistemine öğrenciler https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilecekler.

Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak erişmek mümkün. Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı'na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere bu sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış, uygulamalara devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir). Öğrenci, güz ve bahar yarıyıllarında toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında ders kaydı yaptırmışsa Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilir.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.

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Açıköğretim ATA AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF üç ders sınav sonuçları sorgulama
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