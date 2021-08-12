Atatürk çanakkale savaşı’na ne zaman, hangi rütbe ile katıldı? Atatürk’ün çanakkale savaşı’ndaki rolü

Kurtuluş Savaşı'nda savaşılan milletlerle savaşılması bakımından önemli olan Çanakkale Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün saygınlığının artması ile de önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşı'ndan sonra Anafartalar Kahramanı ilan edilmiştir.

ATATÜRK ÇANAKKALE SAVAŞI'NA NE ZAMAN KATILDI?

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşı başladığında savaşa katılmayı istemekteydi. Savaş hem Türk hem de Dünya tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Atatürk'e olan güvenin artmasında rolü büyük olan bu savaştan sonra halkın Atatürk'e olan saygısı da artmıştır. Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği sırada, 2 Şubat 1915 tarihinde 19. Tümeni kurmak amacıyla çalışmalara başlamıştır.

ATATÜRK ÇANAKKALE SAVAŞI'NA HANGİ RÜTBE İLE KATILDI?

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşı'na katılma isteğinin sonucunu almıştır. Yarbay rütbesi ile Çanakkale Savaşı'na katılan Atatürk, 1 Haziran 1915'te yani yarbay oluşundan yaklaşık beş hafta sonra savaşa albay olarak devam etmiştir. 19. Tümen'de yarbay rütbesi alarak Birinci Dünya Savaşı'na katılmıştır. Albay görevine atandıktan sonra ise yaklaşık olarak 130 bin askere komutanlık yapmıştır. Savaş devam ettiği sırada Anafartalar'da grup komutanlığına atanan Mustafa Kemal Atatürk, başarıları sayesinde Anafartalar Kahramanı ünvanını almıştır.

ATATÜRK'ÜN ÇANAKKALE SAVAŞINDAKİ ROLÜ

25 Nisan 1915 Çanakkale Savaşı'nın ilk günüdür. Bu tarihte Arıburnu kıyısına asker çıkarılması emri verilmiştir ancak bu, düşmanı durdurmaya yetmemiştir. Mustafa Kemal Atatürk, o dönem kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şeyi düşünmekteydi: Düşmana taarruz etmek. Bu fikri ordu komutanına sunmaya ve cevap almaya yeterli vakte sahip olmayan Mustafa Kemal hem kendini hem de beraber savaştığı askerleri riske atacak bir karar vermek zorunda kalmıştır.

Savaşın en çok güvenilen alayları arasında bulunan 57. Alay geri çekilmek zorunda kaldıktan sonra Mustafa Kemal aldığı kararı uygulamış ve askerlerine "Cephaneniz yoksa, süngünüz var. Süngünüzü takın." emri vermiştir. Bu emir Çanakkale Savaşı'nın tarihini değiştiren emirlerden birisidir.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA ATATÜRK'ÜN BAŞARILARI

Atatürk "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözü ile savaşın seyrini değiştirmiştir. Atatürk'ün bu sözünden sonra canları pahasına taarruza geçen Türk askerleri, savaşı kazanmadan durmamıştır. Yetersiz cephane, günün kötü şartları ve düşmanın teçhizat bakımından üstünlüğüne rağmen bu taarruzdan sonra savaş değişmiştir. Sonucunda ise Çanakkale Savaşı kazanılmış ve Atatürk'ün halkın gözündeki saygınlığı artmıştır.