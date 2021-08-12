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Giriş Tarihi: 12.8.2021 21:17

Avucunu Yalamak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği

Avucunu Yalamak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği

Cümlenin ifade edilişine anlam katan, çoğunun gerçek anlamından farklı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğuna deyim denir. Türkçe’de pek çok deyim ve atasözü bulunmakla birlikte bunların kullanım alanları da oldukça geniş ve yaygındır. Günlük kullanımda en sık karşılaşılan deyimler arasında ise “Avucunu yalamak” deyimi gelmektedir. Kısaca özetlenirse; umduğunu elde edememek manası taşır. Peki, avucunu yalamak deyiminin anlamı nedir? İşte avucunu yalamak deyimi TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler.

"Avucunu yalamak" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bir konu ya da kişi için umduğunu bulamamak, umduğunu elde edememek manasına gelen avucunu yalamak deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; avucunu yalamak deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

AVUCUNU YALAMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Umduğunu ele geçirmemek, beklediğini elde edememek.

AVUCUNU YALAMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Bir iş için kurulan hayalin ve beklentilerin olmayacağını ifade eder.

AVUCUNU YALAMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Avucunu yalamak istemiyorsan harekete geç, sen de çalış.
  • Bu işten de avucumuzu yaladık.
  • Beklediğin indirim gelmiş. Eğer erkenden gidip mağazadan almazsan tükenir ve sende avucunu yalarsın.
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Avucunu Yalamak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği
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