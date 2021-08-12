Avucunu Yalamak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği

"Avucunu yalamak" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bir konu ya da kişi için umduğunu bulamamak, umduğunu elde edememek manasına gelen avucunu yalamak deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; avucunu yalamak deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

AVUCUNU YALAMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Umduğunu ele geçirmemek, beklediğini elde edememek.

AVUCUNU YALAMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Bir iş için kurulan hayalin ve beklentilerin olmayacağını ifade eder.

AVUCUNU YALAMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ