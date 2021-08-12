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Giriş Tarihi: 12.8.2021 21:26

Baltayı Taşa Vurmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği

Baltayı Taşa Vurmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği

Cümlenin ifade edilişine anlam katan, çoğunun gerçek anlamından farklı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğuna deyim denir. Türkçe’de pek çok deyim ve atasözü bulunmakla birlikte bunların kullanım alanları da oldukça geniş ve yaygındır. Günlük kullanımda en sık karşılaşılan deyimler arasında ise “Baltayı taşa vurmak” deyimi gelmektedir. Kısaca özetlenirse; bilmeden karşısındaki kişiyi kıracak söz söylemek, pot kırmak, hadsizlik etmek manasını taşır. Peki, baltayı taşa vurmak deyiminin anlamı nedir? İşte baltayı taşa vurmak deyimi TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler.

"Baltayı taşa vurmak" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Kötü bir durumdan çıkış yolunun olmaması, o işin imkansız hale gelmesi manasına gelen baltayı taşa vurmak deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; baltayı taşa vurmak deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

BALTAYI TAŞA VURMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Baltayı taşa vurmak deyimi kişilerin karşısındakini istemeden üzmesi yani pot kırması durumunda söylenmektedir. Ancak bazen de kişinin rakibinin çok güçlü olduğunu ve onu geçemeyeceği anlamında da kullanılmaktadır.

BALTAYI TAŞA VURMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Baltayı taşa vurmak deyiminin iki anlamı bulunur. Birincisi; kişinin istenmeyen bir söz söylemesi ve karşısındaki kişiyi kırması ya da üzmesidir. İkinci anlamı ise; kişinin yenemeyeceği bir rakibinin olması, meydan okuma anlamlarını taşır.

BALTAYI TAŞA VURMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Dostum şansın hep iyi gidiyordu ama bu kez baltayı taşa vurdun sanırım.
  • Baltayı taşa vurunca arkasına bakmadan çıkıp gitti.
  • İşte şimdi baltayı taşa vurdu.

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Baltayı Taşa Vurmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği
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