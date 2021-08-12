Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Nesiller boyu aktarılan, büyüklerin deneyimleriyle ve doğadan gözlemleriyle oluşturduğu atasözleri kültürümüzde geniş bir yer tutar. Sözlü kültür hazinemizin en büyük parçalarından biri olan atasözleri arasında "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" atasözü de yer almaktadır. Bu atasözünü ilk kez duyanlar, bu atasözünün TDK açıklaması ve cümle içinde örneklerini merak ediyor. İşte "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" atasözünün anlamı, uzun ve kısa açıklaması.

BİR FİNCAN KAHVENİN KIRK YIL HATIRI VARDIR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" atasözü; "Birisi size bir fincan kahve içirmek gibi küçük bir iyilik etmiş ya da sizinle bu kadarcık bir dostluk kurmuş olsa, bunu unutmamanız, o kişinin her zaman hatırını saymanız gerekir anlamında kullanılır.

BİR FİNCAN KAHVENİN KIRK YIL HATIRI VARDIR HİKAYESİ

"Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır" sözü yaygın bir rivayete göre, Üsküdarlı bir kahve satıcısının, Rum gemi kaptanına kahve ikram etmesiyle başlar. Aradan 40 yıl geçer ve Üsküdarlı kahveci savaşta esir düşer. Kahveciyi tanıyan Rum kaptan kendisine 40 yıl önce kahve ikram eden adamı unutmaz ve ona yardım eder.

BİR FİNCAN KAHVENİN KIRK YIL HATIRI VARDIR NE DEMEK?

Vefalı ve erdemli bir insan, kendisine yapılan iyilikleri unutmaz, unutmamalıdır. Yapılan iyilik acı bir kahve olsa dahi kırk yıl hatırı kalır ve kıymeti bilinir. Bu durumu ifade etmek üzere bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır atasözü kullanılır. Bu atasözünün "bir fincan acı kahvenin kırk yıl hatrı olur" şekli de mevcuttur.