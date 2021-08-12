Can Çıkmayınca Huy Çıkmaz Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Nesiller boyu aktarılan, büyüklerin deneyimleriyle ve doğadan gözlemleriyle oluşturduğu atasözleri kültürümüzde geniş bir yer tutar. Sözlü kültür hazinemizin en büyük parçalarından biri olan atasözleri arasında "Can çıkmayınca huy çıkmaz" atasözü de yer almaktadır. Bu atasözünü ilk kez duyanlar, bu atasözünün TDK açıklaması ve cümle içinde örneklerini merak ediyor. İşte "Can çıkmayınca huy çıkmaz" atasözünün anlamı, uzun ve kısa açıklaması.

CAN ÇIKMAYINCA HUY ÇIKMAZ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Can çıkmayınca huy çıkmaz" atasözü; "Huy, kişiliğin bir parçasıdır; kişi ile birlikte doğar; kişiliğin oluşumu ile birlikte oluşur ve artık ölünceye değin sürüp gider. Kimse onu değiştiremez" anlamı taşır. Kişi kötü huylarıyla da iyi huylarıyla da bir bütündür ve bu bütünlüğü bozması oldukça zordur. Kötü huylarını değiştirmeye çabalasa da onları değiştiremez, sadece saklar ve bunlar bir noktada elbet gün yüzüne çıkar.

CAN ÇIKMAYINCA HUY ÇIKMAZ NE DEMEK?

"Huy" denilen özyapı, insanın kişiliğinin bir parçasıdır, kolay kolay değişmez, ölünceye değin sürer gider. Sonradan edinilen davranışlar zamanla unutulabilir. Fakat kişinin karakterine işleyen, yıllardır onunla beraber süregelen alışkanlıklarından kurtulması mümkün değildir. Çocukluğunda öfkeli, aksi olan kişiler; bunun önü alınmazsa yetişkinliğinde ve yaşlılığında da böyle devam eder. Sakin yapılı çocuklar hayatları boyunca bu sakinliği korur. Kişinin karakterinin bir parçası olan huyları ömür boyu onunla gider.

CAN ÇIKMAYINCA HUY ÇIKMAZ ÖRNEKLERİ

Ahmet Bey tanıdım tanıyalı böyle asabi, can çıkmayınca huy çıkmaz.

Ben çocukluğumdan beri sinirlenince ağlarım, bunu ne kadar değiştirmeye çalışsam da can çıkmayınca huy çıkmaz.

CAN ÇIKMAYINCA HUY ÇIKMAZ BENZERİ ATASÖZLERİ

Kişi yedisinde neyse yetmişinde de odur.

Sütle giren huy, canla çıkar.

Huylu huyundan vazgeçmez.

Huy canın altındadır, can çıkmadıkça huy çıkmaz.