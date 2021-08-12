Çanakkale Savaşı komutanları kimlerdir? Çanakkale Savaşı’nda görev yapan Türk komutanları

Deniz Savaşları ve Kara Savaşları olmak üzere iki farklı bölüm ile devam eden Çanakkale Savaşı 1915 yılında başlayıp 1916 yılında sona ermiştir. Birçok askerin şehit ve gazi olduğu bu savaşın sonunda Osmanlı Ordusu destan yazarak bu savaşı kazanmıştır. Savaşın kazanılmasının en önemli sebeplerinden birisi ise Osmanlı Ordusu'nda bulunan başarılı komutanlardır.

ÇANAKKALE SAVAŞI KOMUTANLARI

1915 yılının şubat ayında başlayan Çanakkale Savaşı İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında geçen ve sonucunda büyük kayıpların verildiği bir savaştır. Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. İtilaf Devletleri İngiltere Fransa ve Rusya'dan oluşurken İttifak Devletleri Almanya, Avusturya Macaristan ve Osmanlı Devleti'nden oluşmaktadır.

Deniz ve kara savaşları olarak iki farklı bölüm şeklinde gerçekleştirilen Çanakkale Savaşı Osmanlı Devleti ordusu ve ordu komutanları sayesinde başarı ile tamamlanmıştır. İttifak Devletleri de Osmanlı Ordusuna asker yardımında bulunarak savaşın kazanılmasına destek olmuşlardır. Çanakkale Savaşı bir savunma Savaşı'dır. Çanakkale Boğazı'nı geçerek Rusya'ya boğazlarda hakimiyet tanımak ve İstanbul'u ele geçirmek isteyen İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ne saldırmıştır. Deniz yolu ile girdikleri savaşta başarılı olamayan İtilaf Devletleri sonrasında savaşı Gelibolu Yarımadası'nda kara üzerinden devam ettirmişlerdir.

Bazı komutanlar girdikleri savaşları başarı ile tamamlarken bazı komutanlar girdikleri savaşlarda başarısızlık göstermişlerdir. Girdikleri savaşları başarı ile tamamlayan komutanlar ise diğer komutanlara kıyas ile savaş içinde öne çıkmışlardır. Çanakkale Savaşı'nın en önemli komutanı kimdir sorusuna cevap olarak Mustafa Kemal Atatürk verilebilmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, savaş başladığında kurmay yarbay olarak görev yapmaktaydı. Savaşa dahil olmak isteyen Atatürk, 3. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Savaşın ilerleyen döneminde 1. Anafartalar Savaşını yöneten Atatürk, Conk Bayırı konumunda Yeni Zelanda'yı yenmesi ile savaşın seyrini değiştiren komutanlardan birisi olmuştur.

ÇANAKKALE SAVAŞI KOMUTANLARI VE RÜTBELERİ

Çanakkale Savaşı komutanları ve görevleri çok çeşitlidir. Hem Osmanlı Devleti'nden hem de Almanya Devleti'nden pek çok asker Çanakkele Savaşında komutan olarak görevlendirilmiştir. İtilaf Devletleri'ne karşı Almanya'nın yanında İttifak Devleti ile savaşa giren Osmanlı bu tavrı ile İtilaf Devletleri'nin tepkisini üzerine çekti. Önce deniz yolu ile sonra da kara yolu ile Osmanlı Devleti'ne savaş açan İtilaf Devletleri'ne karşı Osmanlı ile aynı safta olan Almanya başarılı askerlerini savaşa yollayarak Osmanlı Devleti'nin yanında olmuştur.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA OSMANLI ORDUSU KİMLERDEN OLUŞUYORDU?

Limon Von Sanders:

Aslen Prusyalı olan bu asker 14 Aralık 1913'te Alman Islah Heyeti başkanı görevi ile İstanbul'a gelmiştir. Çanakkale Savaşı'na komutan olarak atanması ise Mart 1915'te gerçekleşmiştir.

Esat Paşa:

Balkan Savaşları sırasındaki başarıları ile tanınan Esat Paşa, Conk Bayırı'nda Anzaklara karşı yaptığı güçlü taarruzun sonucu olarak 1. Ordu komutanlığına atanmıştır. Savaşlarda topladığı anıları ise bir kitapta toplamıştır.

Vehip Paşa:

Vehip Paşa, Esat Paşa'nın kardeşidir ve Çanakkale Savaşı'nda 15. Kolordu'da komutanlık yapmıştır. Komutanlık görevinde başarılı olan askerlerden Vehip Paşa, yaptığı savunmalar sonucunda Osmanlı'nın başarıya ulaşmasına yardımcı olmuştur.

Mustafa Kemal Paşa:

Mustafa Kemal Atatürk, başarılı bir askerdir. Birinci Dünya Savaşı'nın Çanakkale Cephesi'nde görev almaya istekli olan Mustafa Kemal Atatürk, 13. Kolordu komutanlığına atanmıştır.