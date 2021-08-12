Çanakkale Savaşı ne zaman oldu? Çanakkale Savaşı kaç gün sürdü?

1915 ve 1916 yılları arasında sürdüğü bilinen Çanakkale Savaşı, yalnızca Türk değil Dünya tarihi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Bu savaş pek çok kişi tarafından tarihi değişime neden olmasıyla da bilinir. Askerlerimizin yoğun direnişi sayesinde bu savaş Türklerin başarısı ile sonuçlanmıştır.

ÇANAKKALE SAVAŞI NE ZAMAN BAŞLADI?

Çanakkale Savaşı Deniz Savaşları ve Kara Savaşları olmak üzere iki ayrı bölümde gerçekleşmiştir. Dünya tarihi açısından çok önemli olan Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerden birisidir. Bu savaşın tarafları pek çok şehit vermişlerdir. Ancak sonucunda savaşı Osmanlı Devleti kazanmış ve boğazların hakimiyeti Osmanlı Devleti'nde kalmaya devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıç tarihi olarak 19 Şubat 1915 kabul edilmektedir. Ancak bazı kaynaklara göre savaşın başlama tarifi 18 Mart 1915 tarihidir.

ÇANAKKALE SAVAŞI NE ZAMAN BİTTİ?

Çanakkale Savaşı, 1916 yılına kadar devam etmiş ve bu süreçte her iki taraf da pek çok şehit vermiştir. Kayıtlı sayıların yanında kayıplar ve yeri tespit edilemeyenler de eklenince Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yaklaşık olarak 250 bin şehit verdiği söylenmektedir. Çanakkale Savaşı 9 Ocak 1916 tarihinde sona ermiştir.

ÇANAKKALE SAVAŞI KAÇ GÜN SÜRDÜ?

Çanakkale Savaşı'nın kaderinin değişmesini sağlayan söz Mustafa Kemal Atatürk tarafından söylenerek, bu söz günümüzde bile yarattığı etkiyi korumaktadır. Mustafa Kemal Atatürk savaş sırasında artık yorgun düşmüş olan askerlerine "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" diyerek askerlere savaşın önemini anlatmıştır. Türk askerleri Çanakkale Savaşı boyunca canlarını dişlerine takarak ülkeleri için savaşmış ve sonucunda savaşın başarı ile kazanılmasını sağlamışlardır. Yaklaşık sekiz ay süren bu savaşın sonucunda müttefikler geri çekilmiştir. 8 ay süren bu mücadele Türk tarihinde Çanakkale Destanı olarak da anılmaktadır.

ÇANAKKALE SAVAŞI KİMLER ARASINDA YAPILMIŞTIR?

Birinci Dünya Savaşında ülkeler iki tarafa ayrılmıştı. Tarafların birisi İtilaf Devletleri, diğeri ise İttifak Devletleri'ydi. İtilaf Devletleri İngiltere, Fransa ve Rusya'dan oluşmaktaydı. İttifak Devletleri ise Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı Devleti'nden oluşmaktaydı. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nın başında tarafsızken sonrasında Almanya'nın yanında savaşa katılması ile İtilaf Devletleri'nin tepkisini üzerine çekmişti. Ayrıca coğrafi olarak da büyük öneme sahip olan Osmanlı Devleti'ne İtilaf Devletleri'nin saldırması ile Çanakkale Savaşı başlamış oldu.