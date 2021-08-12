Çanakkale Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve tarafları - Çanakkale Savaşı ne zaman oldu, komutanları kimler? e1

Birinci Dünya Savaşı'nda İttifak Devletleri ve İtilaf Devletleri olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. Çanakkale Savaşı ise İttifak Devletleri içinde bulunan Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında geçmiştir. İtilaf Devletleri İngiltere, Fransa, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşmaktadır.

ÇANAKKALE SAVAŞI TARİHİ

Osmanlı Devleti'nin savunma tarafında bulunduğu savaşlardan birisi olan Çanakkale Savaşı, İtilaf Devletleri'ne karşı yapılmıştır. İtilaf Devletleri batılı ülkelerden oluşmaktadır. 3 Kasım 1914 ile 9 Ocak 1916 tarihleri arasında devam etmiş olan Çanakkale Savaşı'na Çanakkale Destanı adı da verilmektedir. Savaş denizde ve karada olmak üzere iki farklı bölümde gerçekleştirilmiştir. Savaşın deniz bölümü 3 Kasım 1914 ile 18 Mart 1915 arasında yapılırken kara bölümü 25 Nisan 1915 ile 9 Ocak 1916 arasında yapılmıştır. Kara savaşları Gelibolu yarımadasında sürdürülmüştür.

Çanakkale'ye saldıran İtilaf Devletleri'nin asıl amacı Çanakkale Boğazı'nı ele geçirmektir. Çanakkale Boğazı ele geçirildikten sonra ise İstanbul'u ele geçirmek için gereken yolu açmak istemektedirler. Osmanlı Ordusu İtilaf Devletleri'ne karşı güçlü bir savaş stratejisi geliştirmiş ve boğaza mayınlar döşemiştir. Nusret Mayın gemisinin de batırılması ile İtilaf Devletleri güçten düşmüş ve deniz savaşından vazgeçmişlerdir.

Deniz Savaşı'nın bitmesi ile Çanakkale Savaşı karadan devam etmiştir. Ancak Osmanlı Ordusu bu saldırıyı büyük bir başarı ile bertaraf etmiş ve İtilaf Devletleri yaşadıkları mağlubiyetin sonucu olarak geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

ÇANAKKALE SAVAŞI NEDENLERİ

Osmanlı'nın savaşa İttifak Devletleri'nin arasında katılması ile İtilaf Devletleri savaşta zayıf konuma düşmüşlerdir. Çanakkale Savaşı'nın en büyük nedeni İtilaf Devletleri'nin Çanakkale Boğazı'nı ele geçirmek isteyişidir. Çanakkale Boğazı konum olarak İstanbul'a yakınlığı nedeni ile önemlidir. Ayrıca İtilaf Devletleri boğazları kendi ellerine geçirmek istemektedirler.

Balkan Devletleri'ni kendi yanlarında Birinci Dünya Savaşı'na sokmak isteyen İtilaf Devletleri Çanakkale Savaşı'nı kazanmaları sonucunda Balkan Devletleri'nin İtilaf Devletleri ile birlikte savaşa gireceğine inanmışlardır.

ÇANAKKALE SAVAŞI SONUÇLARI

İtilaf Devletleri'nin 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı Devleti tarafından bozguna uğratılmaları sonucunda deniz savaşları sona ermiş, savaş Gelibolu Yarımadası'nda karaya taşınmıştır. Kara savaşları da Osmanlı Devleti ordusunun çabaları ile kazanılırken İtilaf Devletleri büyük bir yenilgiye uğramıştır.

Çanakkale Savaşı 1. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren savaş olarak da bilinmektedir. İtilaf Devletleri bu savaştan istediklerini alamayarak büyük bir yenilgiye uğramışlardır. Çarlık Rusya'nın çöküş dönemi ise hız kazanmıştır. İngiltere'de yönetim değişikliğinin nedenlerinden birisi olarak Çanakkale Savaşı gösterilmektedir.

ÇANAKKALE SAVAŞI NE ZAMAN OLDU?

Çanakkale savaşı tarafları İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti'dir. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na İttifak Devletleri'nin arasında katılmaları sonucu boğazlarda hakimiyeti artırmak isteyen İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ne saldırmıştır. Osmanlı Devleti'nin savunmada olduğu bu savaşta İtilaf Devletleri umduklarını bulamayarak büyük bozguna uğramışlardır. Çanakkale Savaşı 1915 ile 1916 yılları arasında sürmüş ve sona ermiştir. Çanakkale Savaşı kaç yıl sürdü sorusuna bir yıl cevabı verilebilir.

ÇANAKKALE SAVAŞI KOMUTANLARI

Çanakkale Savaşı'nda İtilaf Devletleri'ne karşı Osmanlı Devleti savaşmıştır. Çok sayıda kaybın yaşandığı bu savaşta her iki tarafta da çok sayıda komutan ve lider bulunmaktadır.

İtilaf Devletleri Komutanları:

Horatio Herbert Kitchener

Ian Hamilton

John de Robeck

Aylmer Hunter-Weston

William Birdwood

Alexander Godley

Winston Churchill

Henri Gouraud

Maurice Bailloud

Osmanlı Devleti Komutanları:

Enver Paşa

Otto Liman von Sanders

Cevat Paşa

Mehmet Esat Paşa

Erich Weber

Kaçı Vehip Paşa

Fevzi Paşa

Çolak Faik Paşa

Mustafa Kemal Bey

Yakup Şevki Bey

Cafer Tayyar Bey

Ahmet Fevzi Bey

Halil Sami Bey

Kâzım Karabekir Bey

Selahattin Adil Bey

ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Çanakkale Savaşı taraflar olan İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti için büyük kayıplara neden olmuştur. Çok büyük bir savaş olan ve sonrasında destan olarak anılan Çanakkale Savaşı'nda İtilaf Devletleri 252 bin, Osmanlı Devleti ise 250 bin şehit vermiştir.