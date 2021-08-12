Çanakkale Savaşı’nda kaç kişi öldü? Çanakkale Savaşı’nda kaç düşman askeri öldü, kaç askerimiz şehit oldu?

Birinci Dünya Savaşı dönemin en büyük devletlerinin karşı karşıya geldiği savaşlardandır. Dünya tarihinde de yeri çok büyük olan Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerden birisi ise Çanakkale Cephesi'dir. Çanakkale Savaşı pek çok kayba yol açmış, ancak sonunda Osmanlı Devleti'nin kazanması ile Türklerin dünyaya güçlerini gösterdikleri savaşlardan birisi olmuştur.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Çanakkale Savaşı, İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan bir savaştır. Savaş, Osmanlı Devleti için bir savunma savaşı olmakla birlikte İtilaf Devletleri için bir taarruz savaşıdır. Çanakkale Savaşı'nın sonucunda Osmanlı Devleti kazanan konumunda olsa da çok fazla kayıp verilmiştir. Bu kayıplar nedeni ile dönemin okulları mezun verememiştir. Okul dönemindeki pek çok genç, savaşa katılmış ve şehit düşmüştür. Çanakkale Savaşı'nda iki taraftan toplam ölen kişi sayısı ise 502 bin olarak tahmin edilmektedir.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA KAÇ DÜŞMAN ASKERİ ÖLDÜ?

Çanakkale Savaşı'nda İtilaf Devletleri genelde taarruzda olsa da İtilaf Devletleri'nden çok fazla can kaybı olmuştur. Britanya İmparatorluğu, günümüzde bilinen adıyla İngiltere, Çanakkale Savaşı sırasında 205 bin kişilik askeri kayıp yaşarken Fransa 47 bin kişilik askeri kayıp yaşamıştır. Toplamda 252 bin İtilaf Devleti askerinin can verdiği bu savaş tarafların hepsi için büyük kayıplara mal olmuştur.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA KAÇ ASKER ŞEHİT OLDU?

Çanakkale Savaşı sırasında yalnızca askeri görevi olan kişiler değil, lise öğrencileri de dahil olmak üzere pek çok kişi savaşa katılmıştır. Verilen kayıplar nedeni ile o yıl çoğu okul mezun verememiştir. Savaşta savaş meydanında vefat edenlerin yanında hastanelerde vefat eden pek çok asker de olmuştur. Kayıtlı verilere göre 21 bin asker hastanede şehit olurken 56 bin kişi savaş anında şehit olmuştur. Ancak kayıp kişiler de hesaba katıldığında Osmanlı Devleti'nin toplamda 250 bin kişiye yakın şehit verdiği düşünülmektedir.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA TÜRK ORDUSU KAÇ KİŞİYDİ?

Çanakkale Savaşı'nda milli bir seferberlik içinde hareket edildiğinden kaç kişinin savaşa katıldığı tam olarak bilinmemektedir. Bazı kayıtlara göre Çanakkale Savaşı'nda savaşan asker sayısı 158 bindir. Ancak kayıp olan kişilerle birlikte toplam şehit sayısı 250 bin olarak tahmin edildiğinden savaşan asker sayısının da 158 binin çok daha üstünde olduğu düşünülmektedir.