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Giriş Tarihi: 12.8.2021 11:12

Çanakkale Savaşı'nın Türk tarihindeki önemi nedir? Çanakkale Savaşı'nın dünya tarihi açısından sonuçları nelerdir?

Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi nedir? Çanakkale Savaşı’nın dünya tarihi açısından sonuçları nelerdir?

Çanakkale Savaşı, hem Türk tarihini hem de Birinci Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirmiştir. Dünya tarihinin en önemli savaşları arasında olan bu savaş 1915 yılında başlamış olup 1916 yılında sona ermiştir. Çanakkale Savaşı’nın dünya tarihi açısından sonuçları nelerdir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında geçen bu savaşın başlama tarihi 19 Mart 1915 olarak alınmaktadır. Denizde başlayan bu savaş İtilaf Devletleri Deniz Savaşları'nı kaybetmeye başlayınca Gelibolu Yarımadası'nda kara üzerinden devam etmiştir. Sonuçları çok önemli olan bu savaş pek çok kişi için de umut dolu bir destan niteliği taşımaktadır.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN TÜRK TARİHİNDEKİ ÖNEMİ

Çanakkale Savaşı Türk tarihinde çok önemli bir yer kaplamaktadır çünkü Osmanlı Devleti çok zor şartlarla girdiği bu savaşı kazanarak Dünya'daki pek çok ülke için umut olmuştur. Bir destan olarak da anılan bu savaşta pek çok insan şehit olmuş, pek çok kişi kaybolmuş ve yine pek çok kişi gazi kalmıştır. Çanakkale Savaşına yalnızca ordu görevlisi askerler değil, sivil halktan da pek çok kişinin katılması ile Çanakkale Savaşı bir milli mücadeleye dönüşmüştür. Çanakkale Savaşlarından önce Balkan Savaşları'nda yaşanan yenilgi yüzünden olumsuz duygular içinde olan sivil halk, bu savaştan sonra yeniden olumlu düşünebilmeye başlamıştır.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN DÜNYA TARİHİ AÇISINDAN SONUÇLARI

Bu savaş, Dünya tarihinde de önemli değişikliklerin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Dünya açısından maddeler halinde Çanakkale Savaşı'nın önemi:

  • Herkesin "yenilmez" olarak gördüğü İngiliz ordusu yenilgiye uğramıştır ve bu durum İngiliz emperyalizmine atılan ilk darbelerden birisi olmuştur.
  • Türklerin gücü bir kez daha Dünya'ya kanıtlanmış oldu ve bunun sonucunda yalnızca Türk halkı değil, sömürgede olan pek çok devlet umudunu yeniden kazandı.
  • İngiltere'deki hükümetin çökmesiyle beraber başlayan değişiklilerin temeli bu savaş ile atıldı.
  • Çanakkale Boğazı'nın geçilemeyeceği düşüncesi nedeni ile hem İstanbul'un fethi gecikti hem de Birinci Dünya Savaşı uzadı.
  • Sovyetler Birliği'nin kuruldu ve Çarlık Rusya yıkıldı.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN SONUÇLARI

  • Savaşın sonucunda Osmanlı Devleti'nden toplam 250 bin asker şehit olurken İtilaf Devletleri'nden toplam 250 bin asker ölmüştür.
  • Yeni bir devlet kurulması için gereken arka plan hazırlanmış, Ekonomik açıdan zayıf düşmüş olan Çarlık Rusya yıkılmış ve Sovyetler Birliği kurulmuştur.
  • Son girdiği savaşlarda arka arkaya yenilgi yaşayan Osmanlı devleti, bu zaferi ile hem halka umut vermiş hem de dünya sahnesinde kaybettiği konumunu az da olsa geri kazanmıştır.
  • Mustafa Kemal Atatürk'ün bu savaşta yaptığı kahramanlıklar sayesinde Atatürk, halkın inancını kazanmıştır.

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Çanakkale Savaşı'nın Türk tarihindeki önemi nedir? Çanakkale Savaşı'nın dünya tarihi açısından sonuçları nelerdir?
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