Demir Tavında Dövülür Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Nesiller boyu aktarılan, büyüklerin deneyimleriyle ve doğadan gözlemleriyle oluşturduğu atasözleri kültürümüzde geniş bir yer tutar. Sözlü kültür hazinemizin en büyük parçalarından biri olan atasözleri arasında "Demir tavında dövülür" atasözü de yer almaktadır. Bu atasözünü ilk kez duyanlar, bu atasözünün TDK açıklaması ve cümle içinde örneklerini merak ediyor. İşte "Demir tavında dövülür" atasözünün anlamı, uzun ve kısa açıklaması.

DEMİR TAVINDA DÖVÜLÜR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Demir tavında dövülür" atasözü; "bir işin yapılmasının uygun bir zamanı vardır, o zamanı kaçırmamak, onu iyi değerlendirmek gerekir" anlamında söylenir. Demirin doğru şekilde dövülüp şekil alabilmesi için, öncelikle ateşte belli bir kıvama gelmesi gerekir. Yani bunun için bir zaman ve çalışma gereklidir. Hayatta aynı şekilde böyledir. Herhangi bir işi veya durumu doğru biçimde yapabilmek için, zaman ve plan ile çalışma gerektirir. Bu atasözü, her şeyin bir zamanı olduğunu ve bu zamanı beklerken sabırlı olmak, zamanı geldiğinde de vaktini kaçırmamak gerektiğini ifade eder.

DEMİR TAVINDA DÖVÜLÜR NE DEMEK?

İnsan bazen istediği bir şeyin gerçekleşmesi için sabırsızlık yaparak aceleci davranabilir. Ancak her şeyin meydana geleceği bir zaman vardır ve vaktinden önce bir şeyin gerçekleşmesini beklemek kişiyi yorar. Henüz vakti gelmeden bu işi gerçekleştirmeye çalışmak da işlerin kusurlu ilerlemesine sebep olur. Nasıl ki demiri kolayca eğip bükerek işleyebilmek için onun belli bir ısıya erişmesi gerekiyorsa, insanın günlük işleyişte de uygun zamanı beklemesi gerekir. Çünkü demir o ısıya ulaşmadan doğru şekillendirilemez. Ya demir ustasına gereksiz efor harcatır ya da kırılır. Vaktini geçirmek de malzemenin bozulmasına yol açar. Dolayısıyla tam anında hareket etmeyi gerektirir. Kişi de "Demir tavında dövülür" atasözünden hareketle, hayatının her noktasında sabırlı olmayı ve vakti geldiğinde hareket etmeyi öğrenmelidir.

DEMİR TAVINDA DÖVÜLÜR ÖRNEKLERİ

Demir tavında dövülür demiştim, sabırlı oldun ve vakti geldiğinde her şey yoluna girdi.