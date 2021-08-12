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Giriş Tarihi: 12.8.2021 08:27 Son Güncelleme: 12.8.2021 08:27

ÖSYM DGS taban ve tavan puanları 2021 listesi: Dikey Geçiş ile 4 yıllık DGS taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları yayımlandı mı?

ÖSYM DGS taban ve tavan puanları 2021 listesi: Dikey Geçiş ile 4 yıllık DGS taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları yayımlandı mı?

Geçtiğimiz gün açıklanan DGS sonuçlarının ardından dikey geçiş ile 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları gibi birçok detay gündemdeki yerini aldı. Ölçme seçme ve yerleştirme merkezi 2 senelik önlisans bölümünden mezun adayların geçiş yapabileceği bölümleri bir bir resmi sitesinden yayımlarken öte yandan “2021 DGS Sayısal, Sözel ve Eşitağırlık bölümlerin taban puanları, kontenjan ve sıralamaları içeren kılavuz yayımlandı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Dikey Geçiş Sınavı DGS 2021 taban puanları ve tüm detaylar…

Sayısal, Sözel ve Eşitağırlık DGS taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları gibi detaylar her sene ÖSYM resmi sitesi üzerinden yayımlanıyor. Tercih döneminin başlamasından hemen önce adaylar okulların puanlarına erişmek istiyor. Geçtiğimiz gün sınava ilişkin sonuçların erişime açılmasıyla beraber adaylar "2021 DGS taban puanları, kontenjan ve sıralamaları içeren kılavuz yayımlandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte DGS taban ve tavan puanları ile 4 yıllık üniversitelerin dikey geçiş kontenjanları…

DGS 2021 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılacak yükseköğretim lisans programları belli oldu. Bu kapsamda, okulların öğretim süresi, boş kontenjanları ve taban puanları da belli oldu.

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DGS tercihleri ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ile 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih sürecine ilişkin ÖSYM henüz bir açıklamada bulunmadı. Ancak önceki sınavlara bakıldığında DGS tercih sürecinin sınav sonuçları açıklandıktan 4-5 gün sonra başlayacağı tahmin ediliyor. Ağustos ayının üçüncü haftasında başlayacağı öngörülen tercih sürecinde adaylara 30 adet tercih yapma hakkı sunuluyor.

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ÖSYM DGS taban ve tavan puanları 2021 listesi: Dikey Geçiş ile 4 yıllık DGS taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları yayımlandı mı?
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