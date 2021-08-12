ÖSYM DGS taban ve tavan puanları 2021 listesi: Dikey Geçiş ile 4 yıllık DGS taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları yayımlandı mı?

Sayısal, Sözel ve Eşitağırlık DGS taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları gibi detaylar her sene ÖSYM resmi sitesi üzerinden yayımlanıyor. Tercih döneminin başlamasından hemen önce adaylar okulların puanlarına erişmek istiyor. Geçtiğimiz gün sınava ilişkin sonuçların erişime açılmasıyla beraber adaylar "2021 DGS taban puanları, kontenjan ve sıralamaları içeren kılavuz yayımlandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte DGS taban ve tavan puanları ile 4 yıllık üniversitelerin dikey geçiş kontenjanları…