ÖSYM DGS taban ve tavan puanları 2021 listesi: Dikey Geçiş ile 4 yıllık DGS taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları yayımlandı mı?

Sayısal, Sözel ve Eşitağırlık DGS taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları gibi detaylar her sene ÖSYM resmi sitesi üzerinden yayımlanıyor. Tercih döneminin başlamasından hemen önce adaylar okulların puanlarına erişmek istiyor. Geçtiğimiz gün sınava ilişkin sonuçların erişime açılmasıyla beraber adaylar "2021 DGS taban puanları, kontenjan ve sıralamaları içeren kılavuz yayımlandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte DGS taban ve tavan puanları ile 4 yıllık üniversitelerin dikey geçiş kontenjanları…
Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılacak yükseköğretim lisans programları belli oldu. Bu kapsamda, okulların öğretim süresi, boş kontenjanları ve taban puanları da belli oldu.
Tercih sürecine ilişkin ÖSYM henüz bir açıklamada bulunmadı. Ancak önceki sınavlara bakıldığında DGS tercih sürecinin sınav sonuçları açıklandıktan 4-5 gün sonra başlayacağı tahmin ediliyor. Ağustos ayının üçüncü haftasında başlayacağı öngörülen tercih sürecinde adaylara 30 adet tercih yapma hakkı sunuluyor.