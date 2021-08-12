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Giriş Tarihi: 12.8.2021 08:26 Son Güncelleme: 12.8.2021 08:26

DGS 2021 tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?

DGS 2021 tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz gün Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gelen son dakika açıklaması ile sınava ilişkin sonuçlar adayların erişimine açılırken şimdi ise gözler DGS tercih dönemi için ÖSYM’den gelecek yeni açıklamaya çevrildi. Bu noktada sabah saatlerinden itibaren “2021 DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Geçmiş senelere bakıldığında işlemlerin kısa sürede başlaması bekleniyor. Peki, 2021 DGS tercih dönemi ne zaman başlıyor, başladı mı? İşte tüm detaylar…

DGS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler tercihlerin yapılacağı tarihlere çevrildi. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında tercih sürecinin eylül ayında başlaması beklenirken bugün sabah saatlerinden itibaren adaylar "2021 DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu?" sorularıyla konuyu gündeme taşıdı. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunları bu sınav sayesinde 2 senelik eğitimlerini 4 seneliğe tamamlama fırsatı yakalayacak. Peki, DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlar? İşte tüm gelişmeler…

DGS 2021 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılacak yükseköğretim lisans programları belli oldu. Bu kapsamda, okulların öğretim süresi, boş kontenjanları ve taban puanları da belli oldu.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih sürecine ilişkin ÖSYM henüz bir açıklamada bulunmadı. Ancak önceki sınavlara bakıldığında DGS tercih sürecinin sınav sonuçları açıklandıktan 4-5 gün sonra başlayacağı tahmin ediliyor. Ağustos ayının üçüncü haftasında başlayacağı öngörülen tercih sürecinde adaylara 30 adet tercih yapma hakkı sunuluyor.

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DGS 2021 tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?
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