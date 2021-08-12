DGS 2021 tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?

DGS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler tercihlerin yapılacağı tarihlere çevrildi. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında tercih sürecinin eylül ayında başlaması beklenirken bugün sabah saatlerinden itibaren adaylar "2021 DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu?" sorularıyla konuyu gündeme taşıdı. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunları bu sınav sayesinde 2 senelik eğitimlerini 4 seneliğe tamamlama fırsatı yakalayacak. Peki, DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlar? İşte tüm gelişmeler…