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Giriş Tarihi: 12.8.2021 14:35

Güvenme Varlığa Düşersin Darlığa Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Güvenme Varlığa Düşersin Darlığa Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Atasözleri ve deyimler dilin en önemli ürünleri arasında yer alır. Türk toplumu için çok mühim olan atasözleri; edebi eserlerden günlük dile kadar her yerde karşımıza çıkar. Bu sözler arasında “Güvenme varlığa düşersin darlığa” atasözü dikkat çekmektedir. Söz konusu atasözü, “Güvenme varlığa düşersin darlığa” atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. İşte bu atasözünün uzun ve kısa açıklaması ile cümle içinde kullanım örnekleri.

İnsan ömrü her konuda tecrübe kazanmaya yetecek kadar uzun değildir. Bu nedenle bir kişinin ya da topluluğun yaşadığı acı ya da tatlı tecrübeler başkalarına da yol gösterir. Atasözleri yardımıyla nesiller ve milletler arası tecrübe aktarımı kolaylaşır. Bu atasözleri arasında, "Güvenme varlığa düşersin darlığa" vecizesi de insanların hayat yolunda daha sağlam adımlar atmasını sağlamaktadır. Bu atasözü "Güvenme varlığa düşersin darlığa atasözünün anlamı nedir?" sorusuyla inceleniyor. İşte bu atasözünün TDK açıklaması, uzun ve kısa anlamı, örneklerle cümle içinde kullanımı.

GÜVENME VARLIĞA DÜŞERSİN DARLIĞA TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Güvenme varlığa düşersin darlığa" atasözü; "İnsan, varlıklı durumuna güvenerek har vurup harman savurmamalı, tutumlu olmalıdır. Buna dikkat etmeyen kişi, işlerin iyi gitmediği ve çalışamadığı zamanlarda darlığa düşer" anlamında kullanılır. Kişi elindekini tutmayı bilmez, tasarruflu olmazsa elindekiler tükendiği zaman sıkıntı yaşayacaktır.

GÜVENME VARLIĞA DÜŞERSİN DARLIĞA NE DEMEK?

Tasarrufu ve tutumlu olmayı öğreten atasözleri arasında "güvenme varlığa düşersin darlığa" sözü de yer alır. Bu atasözü, kişinin yarınını düşünmeden hareket etmemesi gerektiğini anlatır. Çünkü bugün var olan yarın bir anda yok olabilir. Yarınları düşünmeyen, yalnızca bugünü düşünerek tüm kaynaklarını tüketen kişi darlığa düştüğünde hiçbir şey bulamayabilir.

GÜVENME VARLIĞA DÜŞERSİN DARLIĞA ÖRNEKLERİ

Vaktin varken ödevlerini bitir, yoksa bu boş zamanları çok ararsın. Ne demişler, güvenme varlığa düşersin darlığa.

Annem "güvenme varlığa, düşersin darlığa" diyerek para biriktirmem için bana bir kumbara aldı.

GÜVENME VARLIĞA DÜŞERSİN DARLIĞA BENZERİ ATASÖZLERİ

Sakla samanı, gelir zamanı.

Ekmeden biçilmez.

Ak akçe kara gün içindir.

Bol bol yiyen, bel bel bakar.

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Güvenme Varlığa Düşersin Darlığa Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler
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