Haydan Gelen Huya Gider Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

İnsan ömrü her konuda tecrübe kazanmaya yetecek kadar uzun değildir. Bu nedenle bir kişinin ya da topluluğun yaşadığı acı ya da tatlı tecrübeler başkalarına da yol gösterir. Atasözleri yardımıyla nesiller ve milletler arası tecrübe aktarımı kolaylaşır. Bu atasözleri arasında, "Haydan gelen huya gider" vecizesi de insanların hayat yolunda daha sağlam adımlar atmasını sağlamaktadır. Bu atasözü "Haydan gelen huya gider atasözünün anlamı nedir?" sorusuyla inceleniyor. İşte bu atasözünün TDK açıklaması, uzun ve kısa anlamı, örneklerle cümle içinde kullanımı.

HAYDAN GELEN HUYA GİDER TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Haydan gelen huya gider" atasözü; "Havadan kazanılan para, işe yaramayan şeyler uğruna savrulur gider" anlamında kullanılır. Bu atasözüne göre kolay ve emeksiz elde edilen her şey kolayca harcanılır, geldiği gibi gider. Bu durum haram yolla elde edilen kazancın, kumar ve benzeri kazanç yollarının zararı için kullanılır. Kişi emeksiz ya da hakka girerek kazandıklarından hayır göremez.

HAYDAN GELEN HUYA GİDER NE DEMEK?

Ter dökmeden, emek vermeden kazanılan şeyler geldiği gibi kolayca gider. Ancak emek ürünü olan, alın teriyle kazanılan şeyler daha bereketli olur. Kişinin bileğinin hakkıyla kazandığı para ve meta daha uzun ömürlü olur. Bu durumu ifade etmek üzere "Haydan gelen huya gider" atasözü kullanılır. Ancak unutulmamalıdır ki bu atasözünde kullanılan "Hay" ve "Hû" kelimeleri Allah'ın isimlerindendir. Yani bu atasözü esasında "Allah'tan gelen yine ona döner" anlamında söylenirken zamanla bu anlamda değişim olmuştur.

HAYDAN GELEN HUYA GİDER ÖRNEKLERİ

Bu bana yarar sanıyorsun ama unutma ki haydan gelen huya gider.

Emek harcamadığın kazancın hayrını görmezsin, çünkü haydan gelen huya gider.

HAYDAN GELEN HUYA GİDER BENZERİ ATASÖZLERİ

Selden gelen suya gider.