HKÜ’den gastronomi şöleni

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
'nde (HKÜ) yeni açılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Gaziantep
'in ünlü yemeklerinin yeniden harmanlanarak sunulduğu bir menü ile tanıtıldı. Şef Ekin Eylem Ulaş
'ın, Gaziantep'in yöresel tatlarını kendine özgü bir tarzla yorumlayarak özel gastronomi teknikleri ile hazırladığı lezzetler, davetliler tarafından tam not aldı. Rektör Türkay Dereli
, "Gaziantep bir gastronomi şehri. HKÜ olarak bu konudaki altyapı ve insan kaynağını güçlendirmek için bir adım attık" dedi.