İki Dinle Bir Söyle Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

İnsan ömrü her konuda tecrübe kazanmaya yetecek kadar uzun değildir. Bu nedenle bir kişinin ya da topluluğun yaşadığı acı ya da tatlı tecrübeler başkalarına da yol gösterir. Atasözleri yardımıyla nesiller ve milletler arası tecrübe aktarımı kolaylaşır. Bu atasözleri arasında, "İki dinle bir söyle" vecizesi de insanların hayat yolunda daha sağlam adımlar atmasını sağlamaktadır. Bu atasözü "İki dinle bir söyle atasözünün anlamı nedir?" sorusuyla inceleniyor. İşte bu atasözünün TDK açıklaması, uzun ve kısa anlamı, örneklerle cümle içinde kullanımı.

İKİ DİNLE BİR SÖYLE TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "İki dinle bir söyle" atasözü; "hata yapmamak ve öğrenmek için az konuşup çok dinlemek en doğrusudur" anlamına gelir. Çok konuşmak doğru değildir. Çok konuşan, gereksiz ve yanlış sözler söyler. Yanlış laf söylememek ve boşboğazlık yapmamak için konuşmacıdan çok dinleyici olmak, konuşmadan önce iki kez düşünmek gerekir.

İKİ DİNLE BİR SÖYLE NE DEMEK?

Çok konuşan insan muhakkak söylememesi gereken sözler söyler. Karşısındaki incitecek ya da kendisini zor duruma düşürecek laflar eder. Bu durumdan kaçınmak adına kişi az ve öz konuşmalı, daha çok karşısındakini dinlemeli ve susması gereken yeri bilmelidir. Bu nedenle "İki dinle bir söyle" atasözü sıklıkla kullanılır.

İKİ DİNLE BİR SÖYLE ÖRNEKLERİ

Ağzından çıkan lafları kontrol edebilmek için iki dinle bir söyle. Çok konuşursan olmayacak laflar edersin.

Annem bana çok konuşmanın kötü bir şey olduğunu öğretti ve "iki dinle bir söyle" nasihati verdi.

İKİ DİNLE BİR SÖYLE BENZERİ ATASÖZLERİ

Bin işit bir söyle.

Söz gümüşse sükut altındır.