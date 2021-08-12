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Giriş Tarihi: 12.8.2021 20:38

İpe Un Sermek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği

İpe Un Sermek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği

Cümlenin ifade edilişine anlam katan, çoğunun gerçek anlamından farklı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğuna deyim denir. Türkçe’de pek çok deyim ve atasözü bulunmakla birlikte bunların kullanım alanları da oldukça geniş ve yaygındır. Günlük kullanımda en sık karşılaşılan deyimler arasında ise “İpe un sermek” deyimi gelmektedir. Kısaca özetlenirse; bir işi yapmamak için geçersiz birtakım nedenler ya da engellerin gösterilmesi manası taşır. Peki, ipe un sermek deyiminin anlamı nedir? İşte ipe un sermek deyimi TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler.

"İpe un sermek" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yapılması gereken işler için bahane üretmek ve bu durumlara engel koymak gibi anlamlar taşıyan ipe un sermek deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; ipe un sermek deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

İPE UN SERMEK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Yapılması gereken bir iş konusunda türlü bahaneler üretmek, bazı sebepler ileri sürerek engel koymak.

İPE UN SERMEK DEYİMİ NE DEMEK?

Bir isteği yerine getirmemek, bir işi yapmamak için geçersiz birtakım nedenler, engeller göstermek.

İPE UN SERMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Odasını temizlememek için ipe un seriyordu.
  • Bugüne kadar ipe un serdi de ne oldu?
  • Sen ipe un sermeye devam edersen, biz de başkasını buluruz.

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İpe Un Sermek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği
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