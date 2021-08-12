Kaçan Balık Büyük Olur Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

İnsan ömrü her konuda tecrübe kazanmaya yetecek kadar uzun değildir. Bu nedenle bir kişinin ya da topluluğun yaşadığı acı ya da tatlı tecrübeler başkalarına da yol gösterir. Atasözleri yardımıyla nesiller ve milletler arası tecrübe aktarımı kolaylaşır. Bu atasözleri arasında, "Kaçan balık büyük olur" vecizesi de insanların hayat yolunda daha sağlam adımlar atmasını sağlamaktadır. Bu atasözü "Kaçan balık büyük olur atasözünün anlamı nedir?" sorusuyla inceleniyor. İşte bu atasözünün TDK açıklaması, uzun ve kısa anlamı, örneklerle cümle içinde kullanımı.

KAÇAN BALIK BÜYÜK OLUR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Kaçan balık büyük olur" atasözü; "insan, elden kaçırdığı küçük bir olanağı gözünde büyütür, onun çok önemli olduğunu söyler durur" anlamında kullanılır. Normalde çok büyük ve önemli olmayan bir fırsat kaybedildiği zaman insana sanki çok kıymetliymiş gibi gelir.

KAÇAN BALIK BÜYÜK OLUR NE DEMEK?

Kişi bazen, elindeyken kıymetini bilmediği şeyin değerini kaybettikten sonra anlar. Zamanında değerlendirilmeyen fırsatların kıymeti de kaybettikten sonra belli olur. Aslında çok küçük bir şey olsa bile elden kaçırdıktan sonra kişiye büyük ve telafisi imkansız bir kayıp gibi görünür. Bu durumları ifade etmek üzere "kaçan balık büyük olur" ya da "kör ölünce badem gözlü olur" atasözleri kullanılır. Bu atasözleri, insana elindeki fırsatları eksiğiyle fazlasıyla iyi değerlendirmesi, elden kaçırdığında üzülmemek adına doğru analiz etmesi gerektiğini hatırlatır.

KAÇAN BALIK BÜYÜK OLUR ÖRNEKLERİ

Gelen iş teklifini reddettiği için şimdi pişman oluyor, ne de olsa kaçan balık büyük olur.

KAÇAN BALIK BÜYÜK OLUR BENZERİ ATASÖZLERİ

Kör ölünce badem gözlü olur.

Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur.

Kel ölür sırma saçlı olur.