ÖSYM ile 2021 KPSS sınav sonuçları erken açıklanır mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken kamuda memur olmak isteyen kişiler sonuçlar için sık sık ÖSYM'nin sitesini ziyaret ediyor. Binlerce adayın katılım gösterdiği KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise ÖSYM tarafından duyurulmuştu. ÖSYM 2021 takvimine göre; KPSS sonuçları Eylül ayında açıklanacak. Konu ile ilgili bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.
KPSS ÖABT NE ZAMAN?
Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 15 Ağustos'ta uygulanacak.
KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2020-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için 2020-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.2020-KPSS'ye Ortaöğretim veya Ön Lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarını etkilemez.2018-KPSS'ye Ortaöğretim veya Ön Lisans düzeyinden giren adayların 2020-KPSS Lisans sınavına girmeleri hâlinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecektir.2019-KPSS sonuçları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerliliğini korumaktadır. 2019- KPSS'ye giren adaylardan A Grubu veya öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenler, istedikleri takdirde puanlarını yükseltmek için 2020-KPSS'ye girebileceklerdir.