Küplere Binmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği

"Küplere binmek" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bir olaydan ötürü duruma ya da kişiye çok öfkelenmek manası taşıyan küplere binmek deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; küplere binmek deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.
Gereğinden fazla sinirlenmek veya kızmak.
Kişilerin bir durum ya da olaydan ötürü aşırı sinirlenmesi ya da öfkelenmesi gibi anlamlar taşımaktadır.