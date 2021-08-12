Meyve Veren Ağaç Taşlanır Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

İnsan ömrü her konuda tecrübe kazanmaya yetecek kadar uzun değildir. Bu nedenle bir kişinin ya da topluluğun yaşadığı acı ya da tatlı tecrübeler başkalarına da yol gösterir. Atasözleri yardımıyla nesiller ve milletler arası tecrübe aktarımı kolaylaşır. Bu atasözleri arasında, "Meyve veren ağaç taşlanır" vecizesi de insanların hayat yolunda daha sağlam adımlar atmasını sağlamaktadır. Bu atasözü "Meyve veren ağaç taşlanır atasözünün anlamı nedir?" sorusuyla inceleniyor. İşte bu atasözünün TDK açıklaması, uzun ve kısa anlamı, örneklerle cümle içinde kullanımı.

MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Meyve veren ağaç taşlanır" atasözü; "Toplumda bir konum edinmiş, bilgili, becerikli ve başarılı kişiler kıskanılır, eleştiri ve saldırılara maruz kalır" anlamında kullanılır. Her daim insanların başarılarını kıskanan birileri olacaktır. Bu başarıları çekemeyenler genelde başarının sahibine ya da yaptığı işe kusur bulurlar. Onu karalamak ve bu başarıları küçümsemek, kıskanç kişilerin egosunu okşayan hareketlerdendir. Bu atasözü de tam olarak bu durumlar için kullanılır.

MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR NE DEMEK?

İşinde başarılı olan kişi, başarıları nedeniyle kıskançlıkların hedefinde olmaktadır. Onun bu başarılarını çekemeyen kimseler onu eleştirir, işlerini küçümser ve başarılarını önemsizmiş gibi göstermeye çalışır. Nasıl ki meyvesi olan ağacın meyveleri taş yardımıyla düşürülürse, başarılı olan ve üreten kişilerin başarıları da bu şekilde hor görülür. Bu durumu ifade etmek adına "meyve veren ağaç taşlanır" atasözü kullanılır.

MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR ÖRNEKLERİ

Annem benim başarım hakkında kötü ithamlarda bulunanlara meyve veren ağaç taşlanır diyerek beni savundu.

MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR BENZERİ ATASÖZLERİ

Meyveli ağacı taşlarlar (Meyvesi olan ağaç taşlanır)