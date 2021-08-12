Nerede Hareket Orada Bereket Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

İnsan ömrü her konuda tecrübe kazanmaya yetecek kadar uzun değildir. Bu nedenle bir kişinin ya da topluluğun yaşadığı acı ya da tatlı tecrübeler başkalarına da yol gösterir. Atasözleri yardımıyla nesiller ve milletler arası tecrübe aktarımı kolaylaşır. Bu atasözleri arasında, "Nerede hareket orada bereket" vecizesi de insanların hayat yolunda daha sağlam adımlar atmasını sağlamaktadır. Bu atasözü "Nerede hareket orada bereket atasözünün anlamı nedir?" sorusuyla inceleniyor. İşte bu atasözünün TDK açıklaması, uzun ve kısa anlamı, örneklerle cümle içinde kullanımı.

NEREDE HAREKET ORADA BEREKET TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Nerede hareket orada bereket" atasözü; "Durmadan çalışılan yerde verim artar, bolluk olur" anlamında kullanılır. Hareketin ve çalışmanın olduğu yerde verimlilik bol olur ve kazanç artar. Durağanlık ve hareketsizliğin olduğu yerde ise tam aksi verimlilik düşer.

NEREDE HAREKET ORADA BEREKET NE DEMEK?

Hayat hareketli ve değişken bir yapıda olduğu için insan vücudu da buna uygun bir yapıdadır. Dolayısıyla insan sağlığı için hareket son derece gereklidir. Fiziksel anlamda hareketli olmak insan sağlığına iyi gelir. İnsan hareket ettikçe hem kendi bedeni için hem de yaptığı iş için verimli ve faydalı olur. Bir işten verim alabilmek için hareket halinde olmak gerekir. Hareketsizlik ve sabitlik kişiyi tembelliğe alıştıracağı gibi işlerin durağanlığı bereketi kaçırır.

NEREDE HAREKET ORADA BEREKET ÖRNEKLERİ

İnsan hayatın akışına uyum sağlayabilmek için hareket halinde olmalıdır. Durağan bir yaşamın kişiye bir getirisi olmayacağı gibi hem sağlığından hem de kazancından zarara uğramasına neden olur. Bu nedenle, verimli ve faydalı işler yapmak, kazanç elde etmek için hareket halinde olmak gerekir. Bu durumu ifade etmek adına "nerede hareket orada bereket" atasözü kullanılır.