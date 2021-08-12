Sabır Acıdır Meyvesi Tatlıdır Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

İnsan ömrü her konuda tecrübe kazanmaya yetecek kadar uzun değildir. Bu nedenle bir kişinin ya da topluluğun yaşadığı acı ya da tatlı tecrübeler başkalarına da yol gösterir. Atasözleri yardımıyla nesiller ve milletler arası tecrübe aktarımı kolaylaşır. Bu atasözleri arasında, "Sabır acıdır meyvesi tatlıdır" vecizesi de insanların hayat yolunda daha sağlam adımlar atmasını sağlamaktadır. Bu atasözü "Sabır acıdır meyvesi tatlıdır atasözünün anlamı nedir?" sorusuyla inceleniyor. İşte bu atasözünün TDK açıklaması, uzun ve kısa anlamı, örneklerle cümle içinde kullanımı.

SABIR ACIDIR MEYVESİ TATLIDIR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Sabır acıdır meyvesi tatlıdır" atasözü; "Sabır güçtür, ama güzel sonuç verir" anlamına gelmektedir. Zor zamanlardan geçen insanlar, bu zorluklar hiç geçmeyecekmiş gibi hisseder. Hayatlarının kalanını bu sıkıntılarla geçireceklerini düşünürler. Ancak vakti geldiğinde tüm zorluklar son bulur ve zorlukların ardından güzel günler gelir. Bu zorluklara sabreden kişi mutlaka mükafatını alacaktır.

SABIR ACIDIR MEYVESİ TATLIDIR NE DEMEK?

Sabır insanı yoran zor bir süreçtir. Ancak sabredilmesi gereken süreçlerin sonunda kişi mutlaka bir kazanç elde eder. Ya yaşadığı zorluklar son bulur ya da beklediği güzellikler karşısına çıkar. Bu nedenle "sabır acıdır meyvesi tatlıdır" atasözü kullanılarak zorluklarla mücadele etmenin güzellikleri anlatılır. Bu atasözü insanların tahammülsüzlüğünün ve sabırsızlığa bağlı zararın önüne geçmek amacıyla söylenir.

SABIR ACIDIR MEYVESİ TATLIDIR ÖRNEKLERİ

Bu zor zamanlarda diş sıkarsan güzel günler de gelecek, sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır.

SABIR ACIDIR MEYVESİ TATLIDIR BENZERİ ATASÖZLERİ

Sabrın sonu selamettir.

Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas.

Ekşi koruk, tatlı üzüme dönüşür.

Sabreyle işine, hayır gelsin başına.

Sabreden derviş, muradına ermiş.